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Cartas de lectores: Italianos en Argentina
19 Mayo 2026

¿Sabías que para 1810, en una Buenos Aires de 40.000 habitantes, vivían cerca 600 “italianos”? Eran principalmente de origen ligur y piamontés. Y mientras unos pocos participaban de las tertulias de la clase dirigente porteña, otros habitaban la zona de La Boca. ¿Te animás a nombrar a los descendientes de “italianos” que participaron de la Revolución de Mayo? Podría decirse que la pasión “italiana” fue el motor de la Revolución. Tres de los nueve miembros de la Primera Junta eran hijos directos de inmigrantes: el más conocido es Manuel Belgrano (ligur), pero también estaban Manuel Alberti (piamontés) y Juan José Castelli (veneciano). Sabemos que la Revolución también estaba en las calles porteñas y allí Antonio Beruti (nieto de ligur) al frente de los “chisperos” presionaba al Cabildo y controlaba las calles y los accesos a la Plaza de la Victoria. Un dato un poco menos conocido es que Juan Bautista Azopardo (bautizado Gian Battista Azzopardi) de origen maltés, junto a marineros genoveses sentaron las bases de la “marina nacional” custodiando el Río de la Plata. ¿Alguna vez te hablaron de la “facción italiana”? Sin dudas se trató de una facción, porque los tres sostenían como dogma que ante un rey Fernando VII depuesto, la soberanía debía volver al pueblo. Por otra parte, mientras algunos vocales de origen español se aferraban a la burocracia virreinal y al monopolio, este trío hablaba de independencia, educación popular, libertad de prensa y libre comercio, lo que los hizo socios naturales de Mariano Moreno. ¿Sabías que el grupo itálico era la elite intelectual de Buenos Aires? Efectivamente, mientras el sacerdote Alberti contribuía a la Junta con una teología de avanzada influenciada por la ilustración, los abogados Belgrano y Castelli aportaban las ideas políticas y económicas más modernas de Europa que eran la fisiocracia y el liberalismo. Para finalizar, te preguntarás ¿por qué escribir “Italia” entre comillas? Resulta que para 1810 ese término resulta anacrónico, porque la unificación nacional y la proclamación del Reino de Italia ocurriría en 1861.

Marcelo Daniel Castagno

marcelocastagno@yahoo.com.ar


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