Liga Federal: Belgrano y Concepción BB festejaron de visitantes en el NOA

Concepción BB y un triunfo de carácter

En otro escenario, pero con la misma mística ganadora, Concepción BB también festejó en territorio ajeno. El equipo conducido por Víctor Julián Ros dio una muestra de madurez táctica para destrabar un partido que se presentó complejo. La clave pasó por la eficacia de su tridente ofensivo: Lautaro Rivadeneira (18 puntos y 6 rebotes), Gonzalo Rodríguez Manrique —dueño de un doble-doble con 17 puntos y 10 recobres— y Juan Pablo Vigiani (17 unidades). Con esta victoria, el conjunto bandeño se consolida en la zona alta y reafirma que dará pelea hasta el final.