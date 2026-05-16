Liga Federal: Belgrano y Concepción BB festejaron de visitantes en el NOA

Resumen para apurados
- Belgrano y Concepción BB vencieron como visitantes en la División NOA de la Liga Federal para mantenerse como escoltas del líder invicto, El Carmen de Jujuy, en el cierre de la fase.
- Belgrano goleó 105-85 a Mitre con 36 puntos de Máximo Araujo, mientras Concepción BB logró un triunfo táctico. Ambos equipos buscan recortar distancias con el puntero jujeño invicto.
- Estos triunfos consolidan a los clubes tucumanos en la zona alta de cara a los playoffs. El cierre de la fase regular promete una lucha intensa por arrebatarle el liderazgo a El Carmen.
La División NOA de la Liga Federal transita su etapa de definiciones y el fuego cruzado por los puestos de vanguardia no da tregua. En una jornada donde los visitantes dictaron la sentencia, Belgrano y Concepción BB sacaron pecho fuera de casa para no perderle pisada al líder absoluto, El Carmen de Jujuy, que parece jugar en una liga aparte con su invicto inmaculado.
El "Patriota" no tuvo piedad
Belgrano volvió a dejar en claro por qué es uno de los ataques más temibles del certamen. En su visita a la Plazoleta, el equipo de calle Las Heras borró de la cancha a Asociación Mitre con un contundente 105 a 85. Desde el salto inicial, el "Patriota" impuso una defensa asfixiante que le permitió transiciones rápidas y puntos fáciles.
La noche tuvo un nombre propio: Máximo Araujo. Con una mano prendida fuego, el goleador firmó una planilla de 36 puntos que desarticuló cualquier intento de reacción de Mitre. Pero no estuvo solo, ya que la conducción y el aporte de Facundo Orresta (19 unidades) le dieron el equilibrio necesario a un equipo que se mantiene firme como escolta.
Concepción BB y un triunfo de carácter
En otro escenario, pero con la misma mística ganadora, Concepción BB también festejó en territorio ajeno. El equipo conducido por Víctor Julián Ros dio una muestra de madurez táctica para destrabar un partido que se presentó complejo. La clave pasó por la eficacia de su tridente ofensivo: Lautaro Rivadeneira (18 puntos y 6 rebotes), Gonzalo Rodríguez Manrique —dueño de un doble-doble con 17 puntos y 10 recobres— y Juan Pablo Vigiani (17 unidades). Con esta victoria, el conjunto bandeño se consolida en la zona alta y reafirma que dará pelea hasta el final.
El Carmen, el dueño de la cima
Pese al gran presente de los tucumanos, en lo más alto de la tabla sigue mandando el conjunto jujeño. El Carmen sostiene una campaña perfecta con 10 triunfos en igual cantidad de presentaciones, una marca que lo posiciona como el gran rival a vencer de cara a los playoffs.
Mientras la fase regular entra en su tramo decisivo, Belgrano y Concepción BB ya demostraron que el traje de protagonistas no les queda grande. Con el talento local como bandera, el básquet tucumano busca asaltar la cima en un cierre de torneo que promete ser apasionante.