Rompecabezas para Yllana: San Martín tendrá dos bajas ante Atlanta

Resumen para apurados
- Andrés Yllana debe rearmar a San Martín de Tucumán para el duelo ante Atlanta tras las suspensiones de Nicolás Ferreyra y Laureano Rodríguez por acumulación de tarjetas amarillas.
- Las bajas surgen tras el partido ante Gimnasia y Tiro. Sin embargo, el DT recupera a Jorge Juárez y Lucas Diarte, quienes cumplieron sus sanciones y podrían volver a la titularidad.
- El desafío será mantener el equilibrio táctico en un partido clave ante el nuevo escolta de la zona, buscando sostener el rendimiento pese a las obligadas variantes defensivas.
La semana en San Martín arranca con el ya clásico dilema para Andrés Yllana a la hora de armar el equipo. De cara al próximo compromiso frente a Atlanta, el entrenador tendrá que meter mano en la formación de manera obligada debido a las suspensiones, aunque el panorama también incluye el regreso de dos futbolistas importantes para equilibrar la balanza.
El último encuentro ante Gimnasia y Tiro dejó secuelas disciplinarias que impactarán directamente en la estructura del Santo. Tanto Nicolás Ferreyra como Laureano Rodríguez vieron la quinta tarjeta amarilla, por lo que deberán cumplir una fecha de sanción y se perderán el partido de este fin de semana.
Para contrarrestar estas ausencias, el cuerpo técnico respira un poco más aliviado gracias a las vueltas de Jorge Juárez y Lucas Diarte. Ambos futbolistas ya cumplieron sus respectivas suspensiones y están nuevamente a disposición del DT, con grandes chances de volver a jugar desde el arranque.
Aunque los regresos de Juárez y Diarte solucionan gran parte del problema, Yllana ahora deberá definir quiénes ocuparán los lugares vacantes que dejan Ferreyra y Rodríguez para mantener el equilibrio del equipo en un partido clave recibiendo al nuevo escolta de la zona.