Por qué no deberías calentar tu taza de té en el microondas, según un estudio reciente

Un estudio publicado recientemente con un título bastante complejo —“Análisis multifísico de la convección de calor inusual en el calentamiento de líquidos por microondas”— investigadores llegaron a la simple conclusión en la que este electrodoméstico no calienta el fluido de manera uniforme. En esta investigación se advierte que al entibiar el elemento desde abajo —como con una tetera o en una hornalla— el componente más caliente sube, permitiendo que el agua más fría se deposite en el fondo, y este proceso de convección eleva la temperatura de manera uniforme. Sin embargo, el aparato no funciona por convección; en cambio, el proceso térmico es volumétrico. Por lo tanto, como se indica en el artículo, «la temperatura de la superficie siempre es la más alta en el líquido cuando se calienta con microondas».