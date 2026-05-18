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Por qué no deberías calentar tu taza de té en el microondas, según un estudio reciente

Aunque pueda ser una solución práctica, los efectos pueden oscilar entre el sobrecalentamiento y hasta cambios en el sabor.

Calentar la taza en el microondas puede no ser muy recomendable. Calentar la taza en el microondas puede no ser muy recomendable. Imagen: uncle_daeng / Getty Images
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio científico reciente advierte que calentar el agua para el té en el microondas afecta su calidad debido a una distribución térmica irregular del líquido.
  • El proceso térmico del microondas es volumétrico y no por convección como en la pava. Esto provoca que la superficie esté mucho más caliente que la base del recipiente.
  • Especialistas señalan que este desequilibrio altera el aroma y sabor de la infusión. El hallazgo busca promover métodos tradicionales para garantizar la calidad de la bebida.
Resumen generado con IA

En la era tecnológica existen muchas formas de calentar agua. Quizás uno de los pasos básicos de los procedimientos de cocina encontró múltiples maneras de ejecutarse que van desde métodos directos hasta sistemas fijos que comprenden desde la olla y el jarro tradicional hasta la tetera o la más elegida en la actualidad, la pava eléctrica. Pero entre las facilidades que ofrecen los nuevos electrodomésticos, el microondas se vuelve otra solución más rápida y de uso más accesible. Sin embargo, la ciencia advierte que esos “golpes de calor” pueden no ser muy recomendables.

El apuro de los tiempos modernos hace que 10 minutos de calentamiento en el agua hirviendo de un jarro se conviertan en una eternidad, más si lo único que necesitas es una taza de té reconfortante. Así es que quizás hayas recurrido a un método que puede acelerar esos tiempos, metiendo el recipiente un rato en el microondas. Así calentás un poco de líquido, añadís una bolsita de la infusión y esperás a que repose unos minutos antes de retirarla y disfrutar, porque probablemente todo el elemento caliente sea igual.

La explicación científica detrás del calor irregular

Aunque parece una tarea sencilla, la realidad no es particularmente así; de hecho, la ciencia advierte que este procedimiento puede sobrecalentar la taza pero además distribuir de forma irregular el calor, mientras que especialistas en la bebida señalan que esta técnica puede influir en su sabor y hasta en la calidad del resultado final.

Un estudio publicado recientemente con un título bastante complejo —“Análisis multifísico de la convección de calor inusual en el calentamiento de líquidos por microondas”— investigadores llegaron a la simple conclusión en la que este electrodoméstico no calienta el fluido de manera uniforme. En esta investigación se advierte que al entibiar el elemento desde abajo —como con una tetera o en una hornalla— el componente más caliente sube, permitiendo que el agua más fría se deposite en el fondo, y este proceso de convección eleva la temperatura de manera uniforme. Sin embargo, el aparato no funciona por convección; en cambio, el proceso térmico es volumétrico. Por lo tanto, como se indica en el artículo, «la temperatura de la superficie siempre es la más alta en el líquido cuando se calienta con microondas».

El impacto térmico en la infusión ideal

Este proceso puede compararse con lo que ocurre cuando calentamos comida en el aparato. Inevitablemente algunas partes quedan hirviendo mientras otras siguen frías. Lo mismo ocurre con el líquido. Tras calentar un vaso en el microondas durante 90 segundos, los investigadores descubrieron que el fluido en la superficie estaba casi 11 °C más caliente que el de la base. Una diferencia térmica que, sin dudas, atenta contra la infusión perfecta.

Aunque los autores del artículo científico no mencionan explícitamente la palabra "té" —un enfoque que luego añadió el Instituto Americano de Física al publicar el estudio—, resulta evidente que un agua con temperaturas tan dispares no es la opción ideal para infusionar correctamente las hojas, perdiendo aroma y consistencia en el proceso.

El veredicto de los expertos

Lisa Marie Gennawey, maestra de la infusión y propietaria de J'enwey Tea Co., explicó al medio Better Homes & Gardens que hervir líquido en una tetera o una hornalla produce un movimiento circular que permite que el elemento se caliente de manera uniforme y alcance la temperatura deseada para las hebras.

"Los microondas no pueden recrear este hervor circular, por lo que a menudo dejan una taza de té con una temperatura desigual", explica a la misma publicación. La experta dejó en claro que para preparar una buena taza, no se debe calentar el agua en el microondas.

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