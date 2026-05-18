Terminó los 21K Yerba Buena, vio el humo celeste en la llegada y protagonizó una de las historias más emotivas

Primero apareció el humo celeste elevándose sobre la llegada. Después los gritos, los aplausos y los celulares levantándose para intentar registrar lo que estaba pasando. Y finalmente la imagen de Daniela Reynoso, su esposa, sosteniendo una bengala junto a José Sánchez, su hermano, en medio de una nube celeste que empezó a cubrir el final del recorrido. René frenó apenas los vio. El catamarqueño, oriundo de Santa María, se llevó las manos a la cara, miró unos segundos al cielo y después levantó los brazos mientras caminaba todavía agitado entre los papelitos blancos que cubrían el asfalto. Ahí, en plena llegada de los 21K Yerba Buena, acababa de descubrir que el bebé que esperan será otro varón.