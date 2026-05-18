“¿Qué hacen?”: el llamativo gesto de Lionel Messi contra los hinchas de Inter Miami que se volvió viral

“Jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen hue..., que no juegan con nadie”, entonó un sector reducido de los hinchas. Al escuchar el reclamo, Messi se dio vuelta inmediatamente hacia la tribuna y levantó una mano en señal de desaprobación, en un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales.