“¿Qué hacen?”: el llamativo gesto de Lionel Messi contra los hinchas de Inter Miami que se volvió viral

Resumen para apurados
- Lionel Messi reaccionó con enojo ante cánticos hostiles de hinchas del Inter Miami durante el triunfo 2-0 contra Portland Timbers en la MLS por la falta de apoyo al equipo.
- Pese a ganar con gol de Messi, un sector entonó canciones de protesta. El capitán desaprobó el gesto y Rodrigo De Paul también reclamó mayor aliento a la tribuna local.
- El video se viralizó reflejando la tensión entre estrellas y afición. Messi llega en plenitud futbolística al Mundial 2026, mientras su equipo pelea el liderazgo de la MLS.
Lionel Messi protagonizó un inesperado momento de tensión con los hinchas de Inter Miami durante la victoria por 2 a 0 frente a Portland Timbers por la MLS. El capitán argentino reaccionó con evidente enojo cuando un grupo de fanáticos comenzó a cantar contra los jugadores en pleno partido.
La situación sorprendió porque el equipo de Florida ganaba sin sufrir demasiado y dominaba el encuentro con claridad. Sin embargo, desde una de las tribunas bajó una clásica canción de protesta utilizada habitualmente en contextos de crisis futbolística.
“Jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen hue..., que no juegan con nadie”, entonó un sector reducido de los hinchas. Al escuchar el reclamo, Messi se dio vuelta inmediatamente hacia la tribuna y levantó una mano en señal de desaprobación, en un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Inter Miami GANABA 2-0, los hinchas empezaron a cantar âJUGADORESâ y Messi les hizo seÃ±as preguntando quÃ© cantaban.— Sudanalytics (@sudanalytics_) May 18, 2026
IncreÃble momento. ð ðºð¸ pic.twitter.com/93a3xIJibd
Rodrigo De Paul también tuvo un cruce con los hinchas
El clima tenso no terminó ahí. Sobre el final del partido, Rodrigo De Paul también reaccionó frente a algunos fanáticos y se acercó a una de las cabeceras para pedir apoyo.
El mediocampista argentino señaló el escudo de la camiseta y les reclamó a los simpatizantes que alentaran al equipo en lugar de cuestionarlo. La escena fue captada por las cámaras de televisión y sumó otro capítulo al particular episodio vivido en el nuevo estadio del Inter Miami.
Messi volvió a ser decisivo en la MLS
Más allá del cruce con los hinchas, Messi volvió a destacarse dentro de la cancha. El rosarino marcó un gol y además asistió a Germán Berterame en el triunfo que dejó al Inter Miami como escolta en la Conferencia Este.
El campeón del mundo atraviesa un gran momento futbolístico: suma 12 goles y seis asistencias en apenas 13 partidos y llega en plenitud a pocas semanas del Mundial 2026 con la selección argentina. Inter Miami acumula 28 puntos y quedó a solo dos unidades del líder Nashville en la MLS.