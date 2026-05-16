Scaloni habló sobre Messi y sorprendió al imaginarlo junto a Maradona en la Selección

Pero una de las declaraciones que más repercusión generó tuvo que ver con una comparación histórica. Consultado sobre si Messi y Maradona podrían haber convivido dentro de un mismo equipo, Scaloni no dudó: “Claro que hubieran jugado juntos en mi Selección. No pienso en un sistema de juego en base al entrenador sino a los jugadores, fueron los mejores del mundo y solos se acomodan”, analizó.