Scaloni habló sobre Messi y sorprendió al imaginarlo junto a Maradona en la Selección

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni analizó el presente de la Selección Argentina antes del Mundial 2026, destacando que Messi y Maradona habrían sido complementarios en su esquema de juego actual.
- El DT evitó hablar del retiro del capitán y comparó la tristeza de su eventual salida con la de Diego, priorizando el disfrute del presente mientras define la lista de convocados.
- La Albiceleste busca revalidar el título en Norteamérica con una base sólida. Las declaraciones de Scaloni refuerzan la unión histórica del fútbol local y el liderazgo de Messi.
A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una entrevista en la que dejó reflexiones profundas sobre el presente de la Selección, el futuro de Lionel Messi y hasta imaginó cómo sería compartir equipo con Diego Maradona.
El entrenador campeón del mundo evitó enfocarse en la posibilidad de que este sea el último Mundial de Messi y prefirió valorar el presente del capitán argentino. “Poder verlo jugar es algo maravilloso. Más allá de que sea su último Mundial o no. No me gusta la añoranza o pensar en lo que va a pasar, quiero disfrutar el momento”, expresó Scaloni.
En la misma línea, reconoció que pensar en un retiro de Messi le genera tristeza, tal como ocurrió con Maradona. “Me gusta pensar que va a seguir jugando, porque te pone triste, como pasó con Diego, no verlo más dentro de la cancha. Son futbolistas que marcaron la historia del fútbol. Pensar que no va a jugar más no te deja tranquilo. Prefiero pensar en el presente”, sostuvo.
Pero una de las declaraciones que más repercusión generó tuvo que ver con una comparación histórica. Consultado sobre si Messi y Maradona podrían haber convivido dentro de un mismo equipo, Scaloni no dudó: “Claro que hubieran jugado juntos en mi Selección. No pienso en un sistema de juego en base al entrenador sino a los jugadores, fueron los mejores del mundo y solos se acomodan”, analizó.
Incluso fue más allá al imaginar el impacto futbolístico de una dupla semejante: “Se podrían complementar tranquilamente y el problema lo tendrían los rivales”, indicó.
Mientras tanto, el cuerpo técnico argentino continúa ultimando detalles para la defensa del título mundial conseguido en Qatar 2022. Scaloni ya presentó una prelista de 55 futbolistas y en los próximos días deberá definir los 26 nombres que integrarán la convocatoria final para la Copa del Mundo.
Con Messi como bandera y la ilusión intacta, la Selección Argentina se prepara para afrontar otro desafío histórico, esta vez con la misión de intentar retener la corona en Norteamérica.