Secciones

Aplazan la convocatoria a la Asamblea Universitaria prevista para el miércoles

DeportesFútbol

La sugestiva frase de Zielinski en la previa de la final del Apertura entre Belgrano y River

El entrenador del "Pirata", que también dirigió al equipo cordobés en la Promoción de 2011, dejó una declaración cargada de memoria antes de la definición.

La sugestiva frase de Zielinski en la previa de la final del Apertura entre Belgrano y River
Hace 12 Min

Ricardo Zielinski volvió a quedar ligado a uno de los recuerdos más dolorosos de la historia de River apenas terminó la semifinal del torneo Apertura. Después de la clasificación de Belgrano a la final tras eliminar por penales a Argentinos en La Paternal, el entrenador del Pirata dejó una frase que rápidamente explotó entre los hinchas.

“Es una final que nos recuerda algunos buenos momentos”, lanzó el DT en conferencia de prensa cuando le preguntaron por el duelo decisivo ante el "Millonario". La referencia fue inmediata: Zielinski también era el entrenador de Belgrano en la histórica Promoción de 2011 que terminó con River descendiendo por primera vez a la B Nacional.

El técnico no quiso profundizar demasiado sobre el rival, aunque dejó en claro que ya empieza a pensar en el partido que definirá el título. “No tenés la posibilidad de elegir rival y bienvenidos sean los buenos partidos, competir con equipos buenos que nos van a marcar una línea”, sostuvo.

Belgrano vuelve a una final y sueña con otro golpe histórico

El Pirata jugará una final después de una campaña que fue creciendo partido a partido y que ahora lo encuentra ante la posibilidad de conquistar un título grande frente a uno de los candidatos del fútbol argentino.

“Hoy quiero hablar de este partido. Tuvimos muchas cosas en contra y lo pudimos sacar adelante. Los felicito a los chicos, tenemos un grupo bárbaro”, expresó Zielinski, visiblemente emocionado por el pase a la definición.

Además, el entrenador le dedicó la clasificación a los hinchas cordobeses. “El triunfo es para las familias y para toda la gente de Córdoba que por fin va a ver una final”, remarcó.

Cuándo juegan River y Belgrano la final del Apertura

La final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano se disputará el domingo 24 de mayo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El campeón no solo levantará el título, sino que además conseguirá la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones frente al ganador del Torneo Clausura.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético BelgranoRicardo ZielinskiEduardo "Chacho" CoudetEduardo “Chacho” CoudetTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
1

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso
2

La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra
3

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra

Villarruel: “Luché contra los kirchneristas, a diferencia de Petri que les votaba todo y Scioli era parte de su gobierno”
4

Villarruel: “Luché contra los kirchneristas, a diferencia de Petri que les votaba todo y Scioli era parte de su gobierno”

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves
5

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Ranking notas premium
Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años
1

Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse
2

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria
3

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
4

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Un Tesla en el Congreso
5

Un Tesla en el Congreso

Más Noticias
Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Villarruel: “Luché contra los kirchneristas, a diferencia de Petri que les votaba todo y Scioli era parte de su gobierno”

Villarruel: “Luché contra los kirchneristas, a diferencia de Petri que les votaba todo y Scioli era parte de su gobierno”

La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso

La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso

Qué frutas ayudan a prevenir el resfrío y fortalecer las defensas

Qué frutas ayudan a prevenir el resfrío y fortalecer las defensas

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra

Accesorios y piezas artesanales: entre brillo y diseño, la nueva vida de la escarapela

Accesorios y piezas artesanales: entre brillo y diseño, la nueva vida de la escarapela

Las motos rodaron en Tucumán para concientizar sobre el cáncer de próstata

Las motos rodaron en Tucumán para concientizar sobre el cáncer de próstata

Comentarios