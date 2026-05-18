La sugestiva frase de Zielinski en la previa de la final del Apertura entre Belgrano y River

Ricardo Zielinski volvió a quedar ligado a uno de los recuerdos más dolorosos de la historia de River apenas terminó la semifinal del torneo Apertura. Después de la clasificación de Belgrano a la final tras eliminar por penales a Argentinos en La Paternal, el entrenador del Pirata dejó una frase que rápidamente explotó entre los hinchas.
“Es una final que nos recuerda algunos buenos momentos”, lanzó el DT en conferencia de prensa cuando le preguntaron por el duelo decisivo ante el "Millonario". La referencia fue inmediata: Zielinski también era el entrenador de Belgrano en la histórica Promoción de 2011 que terminó con River descendiendo por primera vez a la B Nacional.
El técnico no quiso profundizar demasiado sobre el rival, aunque dejó en claro que ya empieza a pensar en el partido que definirá el título. “No tenés la posibilidad de elegir rival y bienvenidos sean los buenos partidos, competir con equipos buenos que nos van a marcar una línea”, sostuvo.
Belgrano vuelve a una final y sueña con otro golpe histórico
El Pirata jugará una final después de una campaña que fue creciendo partido a partido y que ahora lo encuentra ante la posibilidad de conquistar un título grande frente a uno de los candidatos del fútbol argentino.
“Hoy quiero hablar de este partido. Tuvimos muchas cosas en contra y lo pudimos sacar adelante. Los felicito a los chicos, tenemos un grupo bárbaro”, expresó Zielinski, visiblemente emocionado por el pase a la definición.
Además, el entrenador le dedicó la clasificación a los hinchas cordobeses. “El triunfo es para las familias y para toda la gente de Córdoba que por fin va a ver una final”, remarcó.
Cuándo juegan River y Belgrano la final del Apertura
La final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano se disputará el domingo 24 de mayo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El campeón no solo levantará el título, sino que además conseguirá la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones frente al ganador del Torneo Clausura.