Por qué hoy es el Día de la Escarapela: la historia detrás del símbolo patrio

¿Por qué se celebra el Día de la Escarapela el 18 de mayo?

El Día de la Escarapela se conmemora cada 18 de mayo debido a la resolución que el Consejo Nacional de Educación estableció en 1935 con el fin de rendir homenaje a este emblema patrio. Con el paso del tiempo, esta fecha significativa se integró de forma definitiva en el calendario escolar del país. Sin embargo, el origen real de la insignia se sitúa mucho antes en el tiempo, específicamente en el año 1812, bajo el contexto de las luchas por la emancipación.