No lo tires: todo lo que podés hacer con tu pendrive viejo en casa

Resumen para apurados
- Usuarios de tecnología redescubren el uso de pendrives como herramientas de seguridad y almacenamiento offline en Argentina ante la saturación de servicios pagos en la nube.
- El dispositivo permite crear llaves de acceso, sistemas portátiles y centros de entretenimiento sin conexión, ofreciendo una solución versátil y económica de pago único.
- Esta tendencia impulsa la soberanía de datos y la economía circular al reutilizar hardware, marcando un retorno a la independencia digital frente a la dependencia del internet.
En una época dominada por la nube y el almacenamiento digital, el pendrive resurge como una herramienta útil para quienes buscan independencia tecnológica y seguridad en sus datos. Este pequeño dispositivo, que muchos daban por obsoleto, ofrece soluciones prácticas y versátiles para el día de hoy.
Desde funciones de seguridad hasta entretenimiento sin conexión, el pendrive se adapta a las necesidades actuales, convirtiéndose en un aliado indispensable para jóvenes que valoran la portabilidad y la eficiencia en sus herramientas digitales.
Una solución práctica y versátil
El pendrive, también conocido como memoria USB o flash drive, vuelve a ganar protagonismo por su capacidad para adaptarse a las necesidades actuales, y para ofrecer soluciones prácticas y versátiles para el día a día.
Versatilidad y portabilidad
Una de las principales ventajas del pendrive es su portabilidad. Pequeño y ligero, puede llevarse fácilmente en un llavero o bolsillo, y permite transportar datos de manera segura y sin depender de una conexión a Internet. Además, su compatibilidad con diversos dispositivos lo convierte en una herramienta accesible para todos.
Funciones de seguridad
El pendrive puede convertirse en una llave de seguridad para tu computadora. Utilizando programas como Predator es posible configurar el dispositivo para que bloquee y desbloquee automáticamente el acceso al sistema. Sin el pendrive conectado, nadie podrá acceder a tu equipo, lo que brinda una capa adicional de protección para tus datos personales.
Sistemas operativos portátiles
Con herramientas como Rufus o Ventoy, es posible instalar sistemas operativos como Linux o Windows en un pendrive. Esto permite llevar tu propio sistema operativo a cualquier lugar, ideal para situaciones de emergencia o para trabajar en computadoras públicas sin comprometer la seguridad de tus datos.
Entretenimiento sin conexión
El pendrive también puede ser tu centro de entretenimiento portátil. Almacenar películas, música o series, y conectarlo a un televisor, consola o reproductor, te permite disfrutar de contenido sin necesidad de una conexión a Internet. Esto es especialmente útil en viajes o lugares con conectividad limitada.
Copia de seguridad cifrada
Proteger tus documentos importantes es esencial. Con programas como Veracrypt podés guardar copias de seguridad cifradas en tu pendrive y asegurarte que sólo vos tengas acceso a esa información. Esta función es ideal para viajes o situaciones donde la seguridad de tus datos es una prioridad.
Ejecutar programas sin instalación
Existen versiones portátiles de navegadores, editores de texto, juegos y más que pueden ejecutarse directamente desde el pendrive. Esto te permite utilizar tus programas favoritos en cualquier computadora sin necesidad de instalarlos, y mantener tus configuraciones y preferencias intactas.
Economía y eficiencia
A diferencia de los servicios de almacenamiento en la nube que requieren pagos mensuales, el pendrive implica un gasto único. Además, su relación calidad-precio lo convierte en una opción económica y eficiente. Según una comparación de La Vanguardia, los pendrives ofrecen una buena relación calidad-precio y son compatibles con una amplia gama de dispositivos.
El pendrive demostró ser una herramienta versátil y práctica, adaptándose a las necesidades de los usuarios modernos. Ya sea para seguridad, entretenimiento o trabajo, este pequeño dispositivo ofrece soluciones eficientes y accesibles, reafirmando su lugar en el mundo digital actual.