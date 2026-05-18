Secciones
LG PlayLa mañana empieza aquí

Seguí en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 7 a 9, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA PLAY lanzó 'La mañana empieza aquí', un magazine informativo conducido por Baigorrí y Di Vico, emitido de lunes a viernes en Tucumán para informar a la audiencia matutina.
  • El programa se transmite en vivo de 7 a 9 por Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y YouTube. Retoma su espacio en la grilla con un enfoque periodístico claro y multiplataforma.
  • Con esta apuesta, el diario refuerza su estrategia digital y el vínculo cercano con sus seguidores, consolidándose como referente informativo matutino en la región tucumana.
Resumen generado con IA

LA GACETA PLAY inicia una nueva programación con “La mañana empieza acá”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 7 a 9, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Graciela Di Vico, Martín Soto y Benjamín Papaterra el ciclo abrirá la renovada programación del canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

Con "La mañana empieza aquí", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
1

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso
2

La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra
3

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra

Las motos rodaron en Tucumán para concientizar sobre el cáncer de próstata
4

Las motos rodaron en Tucumán para concientizar sobre el cáncer de próstata

Villarruel: “Luché contra los kirchneristas, a diferencia de Petri que les votaba todo y Scioli era parte de su gobierno”
5

Villarruel: “Luché contra los kirchneristas, a diferencia de Petri que les votaba todo y Scioli era parte de su gobierno”

Ranking notas premium
Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años
1

Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse
2

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria
3

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria

Un Tesla en el Congreso
4

Un Tesla en el Congreso

Elecciones en la UNT: Cabrera y Abdala reclaman ser proclamados automáticamente
5

Elecciones en la UNT: Cabrera y Abdala reclaman ser proclamados automáticamente

Más Noticias
Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Villarruel: “Luché contra los kirchneristas, a diferencia de Petri que les votaba todo y Scioli era parte de su gobierno”

Villarruel: “Luché contra los kirchneristas, a diferencia de Petri que les votaba todo y Scioli era parte de su gobierno”

La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso

La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra

Las motos rodaron en Tucumán para concientizar sobre el cáncer de próstata

Las motos rodaron en Tucumán para concientizar sobre el cáncer de próstata

El fútbol argentino expone una verdad incómoda: ya no alcanza con tener un proyecto

El fútbol argentino expone una verdad incómoda: ya no alcanza con tener un proyecto

Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años

Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años

Comentarios