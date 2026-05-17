Hicieron más de 500 kilómetros en moto para correr los 21K Yerba Buena: la emocionante historia que terminó en podio

Todo empezó cuando la pareja comenzó a buscar la manera de viajar hasta Tucumán para participar de la carrera. Marcela tenía claro que quería correr sí o sí los 10 kilómetros en Yerba Buena, pero el problema apareció rápidamente cuando empezaron a sacar cuentas. Los pasajes en colectivo eran demasiado caros para los dos y el dinero simplemente no alcanzaba. Intentaron vender rifas para juntar algo de plata, aunque tampoco fue suficiente. “No terminábamos de cubrir todos los gastos y se hacía imposible”, recordó Marcela después de la carrera. Fue entonces cuando Walter apareció con una idea inesperada. “Me dijo: ‘¿Y si vamos en moto?’”, contó ella todavía sorprendida por la decisión que tomaron.