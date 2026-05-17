Por qué algunos ponen una brasa dentro del mate: el secreto casero que pocos conocen

Resumen para apurados
- Cebadores argentinos utilizan una pequeña brasa dentro de mates de materiales orgánicos para eliminar humedad y prevenir hongos, revitalizando un antiguo secreto casero.
- Se aplica limpiando el mate y agitando una pequeña brasa en su interior. El calor seco desinfecta las paredes de calabaza o madera, evitando malos olores y el sabor lavado.
- La técnica preserva la higiene de un elemento central de la cultura argentina. Su difusión permite a los usuarios cuidar su salud y prolongar la vida útil de sus recipientes.
El mate forma parte de la rutina diaria de millones de argentinos y, para muchos fanáticos de esta tradición, mantener el recipiente en buen estado es casi un ritual. Entre los secretos más antiguos de los cebadores experimentados existe una técnica poco conocida que utiliza una pequeña brasa encendida para limpiar y proteger el mate.
Este método casero suele aplicarse especialmente en mates de calabaza o madera cuando aparecen malos olores, sabor lavado o señales de humedad acumulada en el interior.
Por qué algunos colocan una brasa dentro del mate
Con el uso diario, la humedad puede acumularse en el interior del mate, sobre todo cuando la yerba usada permanece demasiado tiempo dentro del recipiente o cuando el ambiente es muy húmedo.
Según quienes utilizan esta técnica, el calor seco de la brasa ayuda a eliminar restos de humedad y prevenir la aparición de hongos o manchas blancas en el interior del mate.
Además, algunas personas agregan una pequeña cantidad de azúcar junto a la brasa. El humo que se genera dentro del recipiente produce un efecto similar al curado tradicional y deja un aroma ahumado que puede modificar el sabor de las cebadas posteriores.
Este procedimiento se recomienda únicamente para mates fabricados con materiales orgánicos, como calabaza, madera o hueso. En recipientes de vidrio o cerámica, el cambio brusco de temperatura podría provocar roturas.
Cómo hacer el truco de la brasa paso a paso
Quienes ponen en práctica este método aconsejan seguir algunos cuidados básicos para evitar daños en el mate.
1. Limpiar bien el interior
Antes de comenzar, el mate debe estar completamente vacío y sin restos de yerba húmeda. Muchas personas utilizan una cuchara para raspar suavemente las paredes internas.
2. Usar una brasa pequeña
No hace falta utilizar un carbón grande. Una pequeña brasa al rojo vivo alcanza para generar el calor necesario dentro del recipiente.
3. Agitar el mate cuidadosamente
La brasa se coloca dentro del mate y luego se tapa parcialmente con la mano para que el calor circule por toda la superficie interior. Algunas personas realizan movimientos suaves para distribuir el calor.
4. Retirar la brasa y dejar enfriar
Una vez terminado el procedimiento, se retiran las cenizas y se deja que el calor residual termine de secar el interior antes de volver a usar el mate.
Cómo evitar que el mate acumule hongos y humedad
Especialistas y aficionados coinciden en que el mejor cuidado sigue siendo mantener una buena limpieza diaria. Entre las recomendaciones más habituales aparecen:
- Vaciar el mate después de cada uso.
- Dejarlo secar boca arriba en un lugar ventilado.
- Evitar guardar yerba húmeda durante muchas horas.
- No exponerlo constantemente a ambientes cerrados y húmedos.