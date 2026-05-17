Secciones
SociedadActualidad

Por qué algunos ponen una brasa dentro del mate: el secreto casero que pocos conocen

Un antiguo truco casero volvió a popularizarse entre los fanáticos del mate por su capacidad para eliminar la humedad, prevenir hongos y mejorar el sabor de la yerba.

Qué pasa cuando colocás una brasa dentro del mate y por qué muchos recomiendan hacerlo Qué pasa cuando colocás una brasa dentro del mate y por qué muchos recomiendan hacerlo Diario Uno
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cebadores argentinos utilizan una pequeña brasa dentro de mates de materiales orgánicos para eliminar humedad y prevenir hongos, revitalizando un antiguo secreto casero.
  • Se aplica limpiando el mate y agitando una pequeña brasa en su interior. El calor seco desinfecta las paredes de calabaza o madera, evitando malos olores y el sabor lavado.
  • La técnica preserva la higiene de un elemento central de la cultura argentina. Su difusión permite a los usuarios cuidar su salud y prolongar la vida útil de sus recipientes.
Resumen generado con IA

El mate forma parte de la rutina diaria de millones de argentinos y, para muchos fanáticos de esta tradición, mantener el recipiente en buen estado es casi un ritual. Entre los secretos más antiguos de los cebadores experimentados existe una técnica poco conocida que utiliza una pequeña brasa encendida para limpiar y proteger el mate.

Esta fruta combinada con el mate puede ayudarte a quemar grasa

Esta fruta combinada con el mate puede ayudarte a quemar grasa

Este método casero suele aplicarse especialmente en mates de calabaza o madera cuando aparecen malos olores, sabor lavado o señales de humedad acumulada en el interior.

Por qué algunos colocan una brasa dentro del mate

Con el uso diario, la humedad puede acumularse en el interior del mate, sobre todo cuando la yerba usada permanece demasiado tiempo dentro del recipiente o cuando el ambiente es muy húmedo.

Según quienes utilizan esta técnica, el calor seco de la brasa ayuda a eliminar restos de humedad y prevenir la aparición de hongos o manchas blancas en el interior del mate.

Además, algunas personas agregan una pequeña cantidad de azúcar junto a la brasa. El humo que se genera dentro del recipiente produce un efecto similar al curado tradicional y deja un aroma ahumado que puede modificar el sabor de las cebadas posteriores.

Este procedimiento se recomienda únicamente para mates fabricados con materiales orgánicos, como calabaza, madera o hueso. En recipientes de vidrio o cerámica, el cambio brusco de temperatura podría provocar roturas.

Cómo hacer el truco de la brasa paso a paso

Quienes ponen en práctica este método aconsejan seguir algunos cuidados básicos para evitar daños en el mate.

1. Limpiar bien el interior

Antes de comenzar, el mate debe estar completamente vacío y sin restos de yerba húmeda. Muchas personas utilizan una cuchara para raspar suavemente las paredes internas.

2. Usar una brasa pequeña

No hace falta utilizar un carbón grande. Una pequeña brasa al rojo vivo alcanza para generar el calor necesario dentro del recipiente.

3. Agitar el mate cuidadosamente

La brasa se coloca dentro del mate y luego se tapa parcialmente con la mano para que el calor circule por toda la superficie interior. Algunas personas realizan movimientos suaves para distribuir el calor.

4. Retirar la brasa y dejar enfriar

Una vez terminado el procedimiento, se retiran las cenizas y se deja que el calor residual termine de secar el interior antes de volver a usar el mate.

Cómo evitar que el mate acumule hongos y humedad

Especialistas y aficionados coinciden en que el mejor cuidado sigue siendo mantener una buena limpieza diaria. Entre las recomendaciones más habituales aparecen:

  • Vaciar el mate después de cada uso.
  • Dejarlo secar boca arriba en un lugar ventilado.
  • Evitar guardar yerba húmeda durante muchas horas.
  • No exponerlo constantemente a ambientes cerrados y húmedos.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse
1

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria
2

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria

Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años
3

Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años

Hervir semillas de sandía: para qué sirve y cuándo recomiendan hacerlo
4

Hervir semillas de sandía: para qué sirve y cuándo recomiendan hacerlo

Un Tesla en el Congreso
5

Un Tesla en el Congreso

Ranking notas premium
La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT
1

La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura
2

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse
3

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ
4

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria
5

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria

Más Noticias
Domingo frío e inestable en Tucumán: posibles lluvias aisladas y descenso de temperatura

Domingo frío e inestable en Tucumán: posibles lluvias aisladas y descenso de temperatura

Alerta amarilla por vientos con “capacidad de daño”: dónde se esperan las ráfagas más fuertes

Alerta amarilla por vientos con “capacidad de daño”: dónde se esperan las ráfagas más fuertes

Horóscopo semanal del 17 al 24 de mayo: los cambios astrales que impactarán en el amor, el trabajo y el dinero

Horóscopo semanal del 17 al 24 de mayo: los cambios astrales que impactarán en el amor, el trabajo y el dinero

Hervir semillas de sandía: para qué sirve y cuándo recomiendan hacerlo

Hervir semillas de sandía: para qué sirve y cuándo recomiendan hacerlo

Cómo es el proyecto que buscan regular las cobranzas a familias sobreendeudadas en Buenos Aires: ¿Se podría imitar en otras provincias?

Cómo es el proyecto que buscan regular las cobranzas a familias sobreendeudadas en Buenos Aires: ¿Se podría imitar en otras provincias?

Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años

Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años

La gula: obesos de datos, pero muriendo de hambre de sentido

La gula: obesos de datos, pero muriendo de hambre de sentido

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria

Comentarios