Secciones
Política

Rossana Chahla recibió certificaciones de la Red de Innovación Local

Distinción a la Municipalidad capitalina.

Rossana Chahla Rossana Chahla
Hace 3 Hs

La ciudad de San Miguel de Tucumán fue reconocida por su gestión pública durante la entrega de los premios de la Red de Innovación Local (RIL), que evalúa 333 indicadores relacionados con el funcionamiento de los gobiernos locales. “Gestión Eficiente” y “Sello Circular” fueron las certificaciones recibidas.

El evento se realizó en el teatro El Círculo de Rosario, en el marco de “La Noche de Intendentes”, y reunió a cerca de 400 funcionarios de distintos niveles de gobierno, representantes de 235 ciudades, empresarios y referentes de la sociedad civil.

La capital tucumana fue una de las 17 ciudades del país en recibir la certificación en Gestión Eficiente. “Estamos demostrando que se puede gestionar con eficiencia, transparencia y resultados concretos”, dijo la intendenta Rossana Chahla.

Además, al municipio le fue entregado el “Sello Circular”, una distinción vinculada a políticas de sostenibilidad y desarrollo local.

Entre los aspectos analizados por la RIL se encuentran el acceso a la información pública, la atención ciudadana, la capacitación del personal municipal, la administración financiera y la incorporación de herramientas tecnológicas en la gestión.

En ese marco, se destacó el desarrollo del Portal de Datos Abiertos del municipio y la implementación del sistema digital Cidituc para centralizar trámites y servicios.

Por otra parte, el “Sello Circular” reconoce iniciativas vinculadas a la economía circular y al uso eficiente de los recursos. “Este reconocimiento es la prueba de que cuando hay decisión política, el Estado funciona y mejora la vida de la gente”, remarcó Chahla sobre aquella distinción y la de Gestión Eficiente.

La intendenta sostuvo que el desafío será continuar profundizando políticas orientadas a la innovación, la transparencia y la eficiencia en la gestión municipal.

Desde el municipio señalaron que el proceso de certificación comenzó en noviembre de 2025 con el objetivo de avanzar en la modernización del Estado y mejorar los servicios públicos.

Según la página oficial del RIL, el objetivo de la asociación es trabajar para que “cada persona pueda tener calidad de vida y oportunidades, independientemente del lugar donde nace o reside”. “En el Sur Global hay más de 40.000 gobiernos locales que gestionan políticas públicas que impactan a más de 6.500 millones de personas. Sin embargo, la gran desigualdad y la falta de oportunidades son desafíos que aún enfrentamos”, señala el portal.

Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
San Miguel de Tucumán será sede hoy y mañana de una muestra de orquídeas y plantas exóticas
1

San Miguel de Tucumán será sede hoy y mañana de una muestra de orquídeas y plantas exóticas

YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta
2

YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta

Cómo el CEO de Mercedes-Benz, Daniel Herrero, convenció a LA GACETA de acelerar a 205 km/h
3

Cómo el CEO de Mercedes-Benz, Daniel Herrero, convenció a LA GACETA de acelerar a 205 km/h

“Emprender en Argentina puede ser más viable que hacerlo en otros países”: la mirada de una tucumana que probó en Brasil y Uruguay
4

“Emprender en Argentina puede ser más viable que hacerlo en otros países”: la mirada de una tucumana que probó en Brasil y Uruguay

14 advertencias en el extraño país del diputesla
5

14 advertencias en el extraño país del "diputesla"

Ranking notas premium
La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT
1

La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT

Pichón Segura, con fecha para el juicio abreviado: Es un traje a medida, dijo Pelli
2

"Pichón" Segura, con fecha para el juicio abreviado: "Es un traje a medida", dijo Pelli

El fallo sobre Pagani abre interrogantes sobre otros mandatos consecutivos en la UNT
3

El fallo sobre Pagani abre interrogantes sobre otros mandatos consecutivos en la UNT

Ontiveros repitió que le armaron una causa para perjudicar a su esposa y ahora el juez debe decidir si hay pruebas para procesarlo
4

Ontiveros repitió que le armaron una causa para perjudicar a su esposa y ahora el juez debe decidir si hay pruebas para procesarlo

UNT: incertidumbre y expectativa tras el fallo contra la candidatura de Pagani
5

UNT: incertidumbre y expectativa tras el fallo contra la candidatura de Pagani

Más Noticias
Los Fabulosos Cadillacs, hoy en Tucumán: hora y lugar de un show que despliega 40 años de trayectoria

Los Fabulosos Cadillacs, hoy en Tucumán: hora y lugar de un show que despliega 40 años de trayectoria

Cómo el CEO de Mercedes-Benz, Daniel Herrero, convenció a LA GACETA de acelerar a 205 km/h

Cómo el CEO de Mercedes-Benz, Daniel Herrero, convenció a LA GACETA de acelerar a 205 km/h

YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta

YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta

Aftosa y brucelosis: recuerdan la obligación de actualizar el Sigsa

Aftosa y brucelosis: recuerdan la obligación de actualizar el Sigsa

14 advertencias en el extraño país del diputesla

14 advertencias en el extraño país del "diputesla"

“Emprender en Argentina puede ser más viable que hacerlo en otros países”: la mirada de una tucumana que probó en Brasil y Uruguay

“Emprender en Argentina puede ser más viable que hacerlo en otros países”: la mirada de una tucumana que probó en Brasil y Uruguay

San Miguel de Tucumán será sede hoy y mañana de una muestra de orquídeas y plantas exóticas

San Miguel de Tucumán será sede hoy y mañana de una muestra de orquídeas y plantas exóticas

Comentarios