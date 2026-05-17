El abogado en el futuro de la IA

Spataro identifica al profesional que ya hizo ese movimiento y lo denomina Frontier Professional (Profesional Frontera; aquel que opera en el límite donde humano y máquina se reparten el trabajo). Lo distingue del power user, el usuario que domina operativamente la herramienta. La diferencia la sintetiza en una fórmula: “Power users go faster. Frontier Professionals change the work” (los power users van más rápido; los Profesionales Frontera cambian el trabajo). Trasladado al ámbito jurídico: un power user es el abogado que redacta contratos con asistencia de IA y duplica su producción en la mitad del tiempo, sin alterar los cuellos de botella del proceso. Un Profesional Frontera rediseña el modo en que el estudio entero produce contratos: define qué tramos pueden delegarse en agentes -entidades sofisticadas impulsadas por grandes modelos de lenguaje, o LLM, que pueden planificar, tomar acción y ejecutar objetivos a lo largo de múltiples iteraciones y precisa que lo que los hace especiales es su capacidad para determinar el flujo de control de una aplicación, utilizando un LLM como motor de razonamiento-, y cuáles exigen intervención humana, en qué momentos y bajo qué criterios de calidad.