¿Cuánto se sabe del universo?

Hay preguntas que intrigan a los astrónomos: ¿Cuántas galaxias hay en el universo? Cómo evolucionan las galaxias? ¿En dónde está la materia oscura? ¿Qué es la materia y la energía oscura?, entre otras.

Aunque en los últimos años los grandes telescopios espaciales y terrestres enseñaron mucho sobre el universo, todavía hay preguntas que no tienen respuesta.

Los objetos del cielo, sean galaxias, estrellas, planetas, etcétera, evolucionan en tiempos largos comparados con la vida del hombre. La mayor parte de los objetos del cielo que vemos, se formaron mucho tiempo antes de que exista el hombre en la Tierra. Por eso es difícil estudiarlos.

Recientemente se ha construido un mapa en tres dimensiones del cielo que incluye 47 millones de galaxias y quásares y 20 millones de estrellas que se encuentran hasta 11.000 millones de años luz de distancia. Con él se podrá conocer más acerca de la evolución de las galaxias y también de la materia y energía oscura.

Este mapa se hizo con los datos obtenidos por el DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) que está instalado en un telescopio que tiene un espejo de 4 metros de diámetro en el encuentra en el Observatorio Kitt Peak en Arizona (USA). Este instrumento puede observar 5000 objetos simultáneamente gracias a un sistema de fibras ópticas y le permite observar 100.000 galaxias por noche. Este mapa se construyó con datos obtenidos durante los primeros cinco años de funcionamiento.

No es el primero ni el único mapa de este tipo. También se hicieron otros con datos del Hubble Space Telescope y del Sloan Digital Sky Survey (SDSS) y recientemente con los del James Webb Space Telescope (JWST).

Todos mapas son parciales, ninguno abarca todo el cielo y se complementan aunque se hicieron con instrumentos diferentes. Es necesario seguir observando para lograr cubrir todo el cielo, especialmente si se quiere saber más de la materia y de la energía oscura.

DESI es un instrumento diseñado para este trabajo. Los otros que se utilizaron, aunque no fueron construidos son este propósito, sus datos son útiles. Los telescopios y los instrumentos que se usan en ellos, generalmente, lleva mucho tiempo diseñarlos y construirlos y son muy costosos. Por eso hay pocos dedicados a un único proyecto. Todos los telescopios son útiles mientras estén en funcionamiento.

El universo es muy grande y tiene muchas galaxias, estrellas, planetas, etcétera. Muchos de ellos todavía no se descubrieron porque son poco brillantes, porque emiten radiación que no se puede observar o simplemente porque están ocultos detrás de otros. Todavía falta mucho por conocer del universo en que vivimos.