Sexualmente hablando: coregasmos

El “orgasmo inducido por el ejercicio” (OIE), también llamado “coregasmo” o “abdorgasmo”, hace referencia al que se genera gracias a la ejercitación del “core”. Es decir, de la zona media del cuerpo que abarca los músculos del abdomen, la espalda baja, la pelvis, los glúteos y la cadera (tiene sentido: es la que está en contacto con los órganos sexuales). Dicen que las más propensas a estas gratas sorpresas somos las mujeres.