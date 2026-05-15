Alan Cisnero atraviesa su mejor momento en San Martín: ¿qué definió la CD sobre su futuro?

En el complejo Natalio Mirkin los teléfonos no paran de sonar. Las llamadas se suceden, los mensajes se acumulan y, en los pasillos de La Ciudadela, el tema tiene nombre y apellido: Alan Cisnero. El contrato del volante vence en diciembre y la comisión directiva de San Martín ya tomó cartas en el asunto. En la previa del partido contra Gimnasia y Tiro de Salta, la dirigencia avanzó en la renovación del vínculo de uno de los futbolistas más regulares de la temporada y pieza clave en el esquema de Andrés Yllana.