Gabriel Astrovsky hablará en Tucumán sobre el trabajo periodístico en coberturas internacionales

El detrás de escena de las coberturas internacionales será el eje de una charla que se realizará en Tucumán. El periodista y corresponsal Gabriel Astrovsky encabezará el encuentro “Israel detrás de cámara”, una propuesta destinada a compartir experiencias sobre el trabajo periodístico en contextos atravesados por conflictos, política internacional y hechos de alto impacto.
La actividad se llevará a cabo mañana, a las 20.45, en Kehila Tucumán, ubicada en Piedras 980. La entrada será gratuita, aunque se requiere inscripción previa. Para participar de la actividad, los interesados deben anotarse a través de este SITIO.
Una mirada desde el territorio
Astrovsky se desempeña como corresponsal para América y A24. Durante la charla, abordará el detrás de escena de las coberturas en Israel, el trabajo diario de los medios en escenarios complejos y los procesos que intervienen en la construcción de la información internacional.
La propuesta está dirigida a periodistas, estudiantes de comunicación y también al público general interesado en la actualidad internacional y en el rol que cumplen los medios ante acontecimientos de alcance global. El encuentro es organizado por el Departamento de Promoción de Aliá (Idud Aliá), de la Organización Sionista Mundial (OSM).