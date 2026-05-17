Secciones
SociedadActualidad

Gabriel Astrovsky hablará en Tucumán sobre el trabajo periodístico en coberturas internacionales

La actividad se llevará a cabo mañana, a las 20.45, en Kehila, ubicada en Piedras 980. La entrada será gratuita, aunque se requiere inscripción previa.

CORRESPONSAL. Astrovsky compartirá experiencias sobre periodismo. CORRESPONSAL. Astrovsky compartirá experiencias sobre periodismo.
Hace 5 Hs

El detrás de escena de las coberturas internacionales será el eje de una charla que se realizará en Tucumán. El periodista y corresponsal Gabriel Astrovsky encabezará el encuentro “Israel detrás de cámara”, una propuesta destinada a compartir experiencias sobre el trabajo periodístico en contextos atravesados por conflictos, política internacional y hechos de alto impacto.

La actividad se llevará a cabo mañana, a las 20.45, en Kehila Tucumán, ubicada en Piedras 980. La entrada será gratuita, aunque se requiere inscripción previa. Para participar de la actividad, los interesados deben anotarse a través de este SITIO.

Una mirada desde el territorio

Astrovsky se desempeña como corresponsal para América y A24. Durante la charla, abordará el detrás de escena de las coberturas en Israel, el trabajo diario de los medios en escenarios complejos y los procesos que intervienen en la construcción de la información internacional.

La propuesta está dirigida a periodistas, estudiantes de comunicación y también al público general interesado en la actualidad internacional y en el rol que cumplen los medios ante acontecimientos de alcance global. El encuentro es organizado por el Departamento de Promoción de Aliá (Idud Aliá), de la Organización Sionista Mundial (OSM).

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
San Miguel de Tucumán será sede hoy y mañana de una muestra de orquídeas y plantas exóticas
1

San Miguel de Tucumán será sede hoy y mañana de una muestra de orquídeas y plantas exóticas

YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta
2

YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta

Cómo el CEO de Mercedes-Benz, Daniel Herrero, convenció a LA GACETA de acelerar a 205 km/h
3

Cómo el CEO de Mercedes-Benz, Daniel Herrero, convenció a LA GACETA de acelerar a 205 km/h

“Emprender en Argentina puede ser más viable que hacerlo en otros países”: la mirada de una tucumana que probó en Brasil y Uruguay
4

“Emprender en Argentina puede ser más viable que hacerlo en otros países”: la mirada de una tucumana que probó en Brasil y Uruguay

14 advertencias en el extraño país del diputesla
5

14 advertencias en el extraño país del "diputesla"

Ranking notas premium
La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT
1

La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT

Pichón Segura, con fecha para el juicio abreviado: Es un traje a medida, dijo Pelli
2

"Pichón" Segura, con fecha para el juicio abreviado: "Es un traje a medida", dijo Pelli

El fallo sobre Pagani abre interrogantes sobre otros mandatos consecutivos en la UNT
3

El fallo sobre Pagani abre interrogantes sobre otros mandatos consecutivos en la UNT

Ontiveros repitió que le armaron una causa para perjudicar a su esposa y ahora el juez debe decidir si hay pruebas para procesarlo
4

Ontiveros repitió que le armaron una causa para perjudicar a su esposa y ahora el juez debe decidir si hay pruebas para procesarlo

UNT: incertidumbre y expectativa tras el fallo contra la candidatura de Pagani
5

UNT: incertidumbre y expectativa tras el fallo contra la candidatura de Pagani

Más Noticias
Los Fabulosos Cadillacs, hoy en Tucumán: hora y lugar de un show que despliega 40 años de trayectoria

Los Fabulosos Cadillacs, hoy en Tucumán: hora y lugar de un show que despliega 40 años de trayectoria

Cómo el CEO de Mercedes-Benz, Daniel Herrero, convenció a LA GACETA de acelerar a 205 km/h

Cómo el CEO de Mercedes-Benz, Daniel Herrero, convenció a LA GACETA de acelerar a 205 km/h

YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta

YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta

Aftosa y brucelosis: recuerdan la obligación de actualizar el Sigsa

Aftosa y brucelosis: recuerdan la obligación de actualizar el Sigsa

14 advertencias en el extraño país del diputesla

14 advertencias en el extraño país del "diputesla"

“Emprender en Argentina puede ser más viable que hacerlo en otros países”: la mirada de una tucumana que probó en Brasil y Uruguay

“Emprender en Argentina puede ser más viable que hacerlo en otros países”: la mirada de una tucumana que probó en Brasil y Uruguay

San Miguel de Tucumán será sede hoy y mañana de una muestra de orquídeas y plantas exóticas

San Miguel de Tucumán será sede hoy y mañana de una muestra de orquídeas y plantas exóticas

Comentarios