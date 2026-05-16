Sebastián Driussi encendió las alarmas en River: salió llorando y temen una grave lesión de rodilla
El delantero de River sufrió un fuerte golpe en la rodilla izquierda durante la semifinal del Apertura frente a Rosario Central. Se retiró en camilla y entre lágrimas, mientras el cuerpo técnico teme una lesión de gravedad.
Resumen para apurados
- Sebastián Driussi sufrió una posible lesión de rodilla durante la semifinal entre River y Rosario Central en el Torneo Apertura, tras un impacto que lo obligó a retirarse en camilla.
- El impacto ocurrió a los 13 minutos ante Franco Ibarra. Driussi, con historial de lesiones desde 2023, salió entre lágrimas ante la profunda preocupación de todo el cuerpo técnico.
- El club aguarda estudios para descartar una rotura de ligamentos. La baja de Driussi es un golpe sensible para la final y genera dudas sobre su continuidad física a largo plazo.
La clasificación de River a la final del Torneo Apertura quedó marcada por una imagen que generó preocupación absoluta en Núñez: Sebastián Driussi abandonó el campo de juego lesionado, entre lágrimas y en camilla, luego de sufrir un fuerte impacto en su rodilla izquierda durante el partido contra Rosario Central.
La acción ocurrió apenas a los 13 minutos del primer tiempo. Franco Ibarra fue a disputar una pelota dividida y, aunque logró tocar el balón, terminó llevándose por delante al delantero “millonario”. En la caída, Driussi realizó un movimiento brusco de la rodilla izquierda y quedó inmediatamente tendido sobre el césped, evidenciando mucho dolor.
El árbitro Nicolás Ramírez decidió no sancionar infracción, algo que provocó una reacción inmediata y muy enérgica del banco de River. Eduardo “Chacho” Coudet explotó de bronca al ver la gravedad de la situación y lanzó una frase que reflejó la preocupación generalizada: “Le rompió la rodilla”.
El atacante debió ser atendido rápidamente por el cuerpo médico y dejó el campo sin poder apoyar la pierna. Las imágenes de Driussi llorando mientras era retirado en camilla impactaron tanto a los hinchas como a sus compañeros, que rápidamente se acercaron para brindarle apoyo.
La preocupación en River no es menor. Se trata de la tercera lesión que sufre Driussi en lo que va del año y la sexta desde su regreso al club en enero de 2023. Sin embargo, esta vez el temor es mayor porque las molestias anteriores habían sido desgarros musculares o sobrecargas físicas, mientras que en esta ocasión el problema estaría relacionado con una lesión articular en la rodilla.
Por estas horas, el cuerpo médico aguarda los estudios que se le realizarán en los próximos días para conocer el diagnóstico exacto. En River existe incertidumbre sobre el tiempo de recuperación y también temor por la posibilidad de que el delantero haya sufrido una lesión ligamentaria.