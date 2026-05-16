Sebastián Driussi encendió las alarmas en River: salió llorando y temen una grave lesión de rodilla

La preocupación en River no es menor. Se trata de la tercera lesión que sufre Driussi en lo que va del año y la sexta desde su regreso al club en enero de 2023. Sin embargo, esta vez el temor es mayor porque las molestias anteriores habían sido desgarros musculares o sobrecargas físicas, mientras que en esta ocasión el problema estaría relacionado con una lesión articular en la rodilla.