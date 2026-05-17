Crónicas del viejo Tucumán: grietas, modas y rencillas de antaño

En Tucumán, las discrepancias eran muchas veces intolerables; los separaban sangrientos combates, con muertos y heridos de ambos lados. Deudas de sangre que se heredaban de una generación a otra, como las luchas entre los Aráoz y los López, verdaderos Montescos y Capuletos criollos. La familia del primer gobernador de Tucumán y héroe de la Independencia, don Bernabé Aráoz, no perdonaba a don Javier López, a quien señalaban como el autor intelectual del fusilamiento sin juicio previo de Aráoz, Ese rencor se transmitía a sus descendientes. Mencionamos éste caso por ser el que quizás fue más comentado, pero hubo muchos más.