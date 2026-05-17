Secciones
SociedadActualidad

La misa de hoy: camino al cielo, con los pies en la tierra

Por Pbro. Marcelo Barrionuevo.

Hace 5 Hs

Hoy la Iglesia celebra la Ascención de Jesús a los cielos. Él nos enseñó a la largo de su predicación verdades eternas con gestos humanados como decía San Irineo. Podríamos pensar que la Ascención es como un abandono divino para dejarnos huérfanos en la vida y sin embargo es todo lo contrario. Puedes in terra ad sidera visus … con los pies en la tierra pero con la mirada en el cielo.

Las enseñazas de Jesús, nuestro Mesías, nos hacen responsables de esta tierra pero sabiendo que caminamos al cielo.

¿Qué les había enseñado? Con firmeza y ternura, Jesús fue descorriendo uno a uno los velos que oscurecían el rostro del Padre, hasta revelar su verdadera fisonomía: la de un Dios cercano, compasivo y amante de la vida:

- Un Dios de amor, que espera al hombre en los recovecos del camino y en las revueltas de la existencia; que se inclina sobre sus heridas para limpiarlas con cuidado y rescatarlo de tantos enredos, como hizo el buen samaritano.

- Un Dios libertador, que invita a dejar la camilla y las muletas, a vencer la parálisis y el miedo para comenzar una vida nueva y responsable, aun cuando ello desafíe leyes y costumbres, como hizo tantas veces en sábado.

- Un Dios acogedor, lleno de misericordia, que no humilla ni interroga al hijo pródigo, sino que corre a abrazarlo, perdonarlo y hacer fiesta por su regreso; un Padre que también sale al encuentro del hijo mayor para invitarlo a entrar en la alegría.

- Un Dios que se sienta a la mesa con los pecadores y busca el corazón humano allí donde todavía laten semillas de bondad capaces de renovarlo todo.

- Un Dios, buen pastor, que no se resigna a perder a ninguno de sus hijos; que sale en busca de la oveja perdida y se llena de gozo cuando logra encontrarla.

- Un Dios que nos advierte del peligro de juzgar y condenar a los demás, porque sólo el amor comprende verdaderamente al ser humano.

- Un Dios que llama bienaventurados a quienes trabajan para disminuir el sufrimiento y el dolor de la tierra; a quienes construyen paz, siembran esperanza, curan heridas y sostienen la vida.

- Un Dios que se preocupa por los pequeños, por los niños y los jóvenes, por las viudas, los huérfanos y todos los olvidados del mundo.

- Un Dios que no se revela en el poder ni en la fuerza, sino en el misterio silencioso y desconcertante de una cruz.

- Un Dios que vence la muerte y resucita; que se aparece a los suyos para fortalecer su fe aun en medio de las dudas, y llama dichosos a quienes creen sin haber visto.

- Un Dios que quiere ser reconocido en el mundo por el amor, y que nos envía como testigos de esa Buena Noticia, prometiendo permanecer siempre a nuestro lado, para no dejarnos nunca solos.

Estas enseñanzas son un camino programático para cada cristiano. Hay que animarse a vivirlas. Caminemos en la tierra con estas verdades: el cielo nos espera.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
San Miguel de Tucumán será sede hoy y mañana de una muestra de orquídeas y plantas exóticas
1

San Miguel de Tucumán será sede hoy y mañana de una muestra de orquídeas y plantas exóticas

YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta
2

YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta

Cómo el CEO de Mercedes-Benz, Daniel Herrero, convenció a LA GACETA de acelerar a 205 km/h
3

Cómo el CEO de Mercedes-Benz, Daniel Herrero, convenció a LA GACETA de acelerar a 205 km/h

“Emprender en Argentina puede ser más viable que hacerlo en otros países”: la mirada de una tucumana que probó en Brasil y Uruguay
4

“Emprender en Argentina puede ser más viable que hacerlo en otros países”: la mirada de una tucumana que probó en Brasil y Uruguay

14 advertencias en el extraño país del diputesla
5

14 advertencias en el extraño país del "diputesla"

Ranking notas premium
La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT
1

La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT

Pichón Segura, con fecha para el juicio abreviado: Es un traje a medida, dijo Pelli
2

"Pichón" Segura, con fecha para el juicio abreviado: "Es un traje a medida", dijo Pelli

El fallo sobre Pagani abre interrogantes sobre otros mandatos consecutivos en la UNT
3

El fallo sobre Pagani abre interrogantes sobre otros mandatos consecutivos en la UNT

Ontiveros repitió que le armaron una causa para perjudicar a su esposa y ahora el juez debe decidir si hay pruebas para procesarlo
4

Ontiveros repitió que le armaron una causa para perjudicar a su esposa y ahora el juez debe decidir si hay pruebas para procesarlo

UNT: incertidumbre y expectativa tras el fallo contra la candidatura de Pagani
5

UNT: incertidumbre y expectativa tras el fallo contra la candidatura de Pagani

Más Noticias
Los Fabulosos Cadillacs, hoy en Tucumán: hora y lugar de un show que despliega 40 años de trayectoria

Los Fabulosos Cadillacs, hoy en Tucumán: hora y lugar de un show que despliega 40 años de trayectoria

Cómo el CEO de Mercedes-Benz, Daniel Herrero, convenció a LA GACETA de acelerar a 205 km/h

Cómo el CEO de Mercedes-Benz, Daniel Herrero, convenció a LA GACETA de acelerar a 205 km/h

YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta

YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta

Aftosa y brucelosis: recuerdan la obligación de actualizar el Sigsa

Aftosa y brucelosis: recuerdan la obligación de actualizar el Sigsa

14 advertencias en el extraño país del diputesla

14 advertencias en el extraño país del "diputesla"

“Emprender en Argentina puede ser más viable que hacerlo en otros países”: la mirada de una tucumana que probó en Brasil y Uruguay

“Emprender en Argentina puede ser más viable que hacerlo en otros países”: la mirada de una tucumana que probó en Brasil y Uruguay

San Miguel de Tucumán será sede hoy y mañana de una muestra de orquídeas y plantas exóticas

San Miguel de Tucumán será sede hoy y mañana de una muestra de orquídeas y plantas exóticas

Comentarios