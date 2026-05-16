Juveniles de AFA: la cuarta de Atlético Tucumán dio el golpe en Córdoba frente a Talleres

La categoría dirigida por Alejandro Guiñazú atraviesa su mejor momento en el certamen y ratificó su crecimiento con una valiosa victoria por 2-1 en Córdoba frente a Talleres. El gran protagonista de la mañana fue el defensor Santiago Sangari, que anotó por duplicado. El triunfo no sólo significó tres puntos importantes fuera de casa, sino también la confirmación de una campaña sólida y en constante evolución.