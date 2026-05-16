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Juveniles de AFA: la cuarta de Atlético Tucumán dio el golpe en Córdoba frente a Talleres

Con un doblete de Santiago Sangari, el equipo de Alejandro Guiñazú ratificó su gran presente y quedó a sólo cinco unidades del líder en el tramo decisivo del certamen nacional

GRAN MOMENTO. La cuarta división de Atlético estiró su racha positiva en el torneo de Juveniles de AFA tras un valioso triunfo en Córdoba. GRAN MOMENTO. La cuarta división de Atlético estiró su racha positiva en el torneo de Juveniles de AFA tras un valioso triunfo en Córdoba. Foto: Prensa Atlético Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La cuarta división de Atlético Tucumán venció 2-1 a Talleres en Córdoba por la fecha 10 de Juveniles de AFA, con dos goles de Santiago Sangari para mantenerse en la pelea alta.
  • El equipo de Alejandro Guiñazú alcanzó los 17 puntos tras una racha positiva. El balance general de la jornada para el club tucumano fue de dos triunfos, un empate y tres derrotas.
  • A solo cinco puntos del líder Lanús, la cuarta división ilusiona al Decano con disputar el título. Los resultados ratifican el buen presente y la evolución de la cantera del club.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán mostró carácter y señales alentadoras en una jornada exigente frente a Talleres de Córdoba por la décima fecha del torneo de Juveniles de AFA. El balance general dejó dos triunfos, un empate y tres derrotas, aunque más allá de los resultados, la actuación de la cuarta división volvió a encender la ilusión en el mundo “decano”.

La categoría dirigida por Alejandro Guiñazú atraviesa su mejor momento en el certamen y ratificó su crecimiento con una valiosa victoria por 2-1 en Córdoba frente a Talleres. El gran protagonista de la mañana fue el defensor Santiago Sangari, que anotó por duplicado. El triunfo no sólo significó tres puntos importantes fuera de casa, sino también la confirmación de una campaña sólida y en constante evolución.

La cuarta alcanzó los 17 puntos y se ubica en el puesto 13 de la tabla, a apenas cinco unidades del líder Lanús, cuando ya se disputaron 10 fechas de un torneo largo y altamente competitivo de 35 jornadas. Los números reflejan el buen presente: suma cinco victorias, dos empates y tres derrotas, con 14 goles convertidos y apenas nueve recibidos.

Además, el equipo llega en franca levantada. Antes de vencer a Talleres había derrotado a Instituto por 1 a 0, empatado sin goles frente a Argentinos y goleado 5 a 0 a San Martín de San Juan, resultados que consolidan una identidad competitiva y alimentan la expectativa de pelear en la parte alta de la tabla.

Mientras tanto, en cancha de San Jorge, las categorías menores tuvieron una producción dispar pero dejaron algunos aspectos positivos. La séptima división, conducida por Guillermo Celiz, consiguió uno de los triunfos destacados de la jornada al imponerse 2-0 gracias a los goles de Lionel Llanos y Dylan Navarro

La campaña de la séptima también viene siendo interesante. Con 16 puntos, ocupa el puesto 13, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y dos derrotas. La novena división, dirigida por Darío Nicler, empató 0-0. La octava, en cambio terminó cayendo 2-1; el único gol fue anotado por Patricio Santamarina

En las categorías mayores restantes, la jornada dejó resultados adversos. La quinta perdió 4-1 (Mateo Nieva), mientras que la sexta cayó por 4-0.

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