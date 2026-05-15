Precios, entradas y logística: la odisea del hincha de Atlético Tucumán para llegar a Rosario por Copa Argentina

Aráoz valoró el esfuerzo del público para movilizarse en un día laborable y tan lejos de la provincia. Además, adelantó que planean asentarse en un club de la ciudad santafesina para abaratar los costos extras de la jornada. “El esfuerzo económico en este contexto del país es sumamente valorable, pero define la identidad del hincha de Atlético. Estemos primeros o en las malas, tenemos récords de recaudación con entradas carísimas. Para un viaje así necesitás entre $150.000 y $160.000, que es el valor de la campera nueva que sacó el club. Pero no es solo la plata, es el tiempo. Tengo compañeros que no tienen vacaciones familiares porque sus días de descanso coinciden con los partidos de Atlético de visitante. Todo lo que se deja de lado para decir presente es lo que realmente vale”, destaca.