Precios, entradas y logística: la odisea del hincha de Atlético Tucumán para llegar a Rosario por Copa Argentina
El cambio de sede a Santa Fe obligó al pueblo "decano" a activar una compleja ingeniería económica y laboral. Entre rutas, presupuestos y el desafío de la distancia, los fanáticos organizan una caravana masiva para asegurar el aliento en un duelo determinante.
Resumen para apurados
- Hinchas de Atlético Tucumán enfrentan una odisea logística y económica para viajar 2.000 km hasta Rosario, donde el equipo jugará ante Talleres por Copa Argentina este miércoles 20.
- El cambio de sede desde el norte del país obligó a organizar caravanas de micros con costos de viaje de hasta $100.000, sumados a entradas que oscilan entre los $55.000 y $75.000.
- Pese al complejo contexto económico y laboral, se espera el traslado de unos 12 colectivos, reafirmando el compromiso del público tucumano ante decisiones organizativas adversas.
El cambio de timón en la organización de la Copa Argentina golpeó directo en la logística del hincha de Atlético Tucumán. De un panorama inicial que asomaba en Santiago del Estero o Salta, el “Decano” tendrá que recorrer casi 2.000 kilómetros entre ida y vuelta para enfrentar a Talleres de Córdoba en Rosario, este miércoles desde las 17. Una sede, fecha y horario que complican aún más de lo habitual a cualquier fanático que pretenda movilizarse para ver jugar a su equipo.
Pero las autoridades tomaron una decisión y el pueblo “decano” no tiene más remedio que acatarla. En ese sentido, grupos de hinchas, peñas y agrupaciones del club de 25 de Mayo y Chile ya iniciaron gestiones para emprender el viaje a Rosario. Pese a las dificultades económicas, logísticas y laborales -teniendo en cuenta que quienes viajen perderán al menos un día de trabajo-, se estima que entre 10 y 12 colectivos en total partirán rumbo a la provincia de Santa Fe desde Tucumán, sumados a los fanáticos que se acoplarán desde diferentes puntos del país.
“Nosotros ya tenemos la logística bastante aceitada después de tantos años organizando viajes, pero esto no deja de complejizar todo. Muchas veces el escenario nos favoreció; me acuerdo de un partido en Salta con Newell’s, en el que compartimos el operativo policial en el peaje y los hinchas de ellos venían destruidos por la distancia mientras que nosotros estábamos impecables. Esta vez nos tocó la contra. No nos sorprende pasar de Santiago a Rosario, pero claramente cambia el panorama de la convocatoria”, relata Rodrigo Aráoz, presidente de la agrupación oficial “Deca Cultural”.
El grupo de socios ofrece el traslado a un valor de $90.000 (ida y vuelta en colectivo), sin incluir el ticket de ingreso. Al respecto, la organización confirmó que los precios serán de $55.000 para la popular y $75.000 para la platea. Las entradas se venderán este lunes, de 12 a 19 horas, en las boleterías del Monumental José Fierro.
Aráoz valoró el esfuerzo del público para movilizarse en un día laborable y tan lejos de la provincia. Además, adelantó que planean asentarse en un club de la ciudad santafesina para abaratar los costos extras de la jornada. “El esfuerzo económico en este contexto del país es sumamente valorable, pero define la identidad del hincha de Atlético. Estemos primeros o en las malas, tenemos récords de recaudación con entradas carísimas. Para un viaje así necesitás entre $150.000 y $160.000, que es el valor de la campera nueva que sacó el club. Pero no es solo la plata, es el tiempo. Tengo compañeros que no tienen vacaciones familiares porque sus días de descanso coinciden con los partidos de Atlético de visitante. Todo lo que se deja de lado para decir presente es lo que realmente vale”, destaca.
En esa misma sintonía, Leonel Rearte, habitual viajero del “Decano”, detalló cómo lo afectó la mudanza de sede y la ingeniería que debe realizar para acompañar al club de sus amores. “Teníamos todo preparado para Santiago del Estero; supuestamente se jugaba ahí y ya teníamos la logística armada. Ahora que salió lo de Rosario, nos juntamos con unos amigos y estamos evaluando irnos en auto por el tema laboral de varios; hoy es lo más factible. Si no se puede, iremos en colectivo con el grueso de los hinchas, no nos queda otra”, explica sobre las alternativas que maneja.
“Trato de ir siempre, pero es un sacrificio grande en lo económico y en lo laboral por el día en que se juega. Más que nada en el bolsillo, porque ya tenía otro viaje planificado y esto te acelera la billetera. Tenía entendido que este partido se jugaba después del receso, por lo que no contaba con este gasto. Ahora que se confirmó, empecé a juntar la plata de donde sea, incluso cobrando un dinero que me debían. Todo sea por estar”, agrega Leonel, quien considera la opción del auto particular para reincorporarse más rápido a su trabajo el jueves. Además, planea realizar una parada técnica en Santa Fe capital para encontrarse con una peña amiga de Colón.
Pero la asociación “Deca Cultural” (3815178177) no es la única que coordina el traslado. También lo hacen fanáticos por cuenta propia, despojados de banderas políticas o institucionales, pero con una experiencia considerable en el rubro de las rutas.
“El cambio de horario y una sede tan lejana complicaron todo; se nos bajó mucha gente y por eso estamos tratando de unificar fuerzas con otra agrupación para poder sacar el coche. No tenemos un nombre comercial, somos simplemente hinchas que nos movemos por la pasión de ver a Atlético. No buscamos lucrar con la plata de nadie”, aclara Pablo Antonio Gramajo (3815506191), quien ofrece el traslado a $78.000. Pablo coincide en que la caravana “decana” será importante y calcula entre 10 y 12 colectivos en Rosario, computando los micros de la barra, agrupaciones de barrios y peñas independientes.
“Hasta hace dos días teníamos todo presupuestado para Santiago y tuvimos que barajar y dar de nuevo. No es tan fácil como decir ‘armamos un viaje’; es una verdadera guerra de precios con las empresas de transporte. Es una cuestión de negociar y regatear el valor del coche hasta conseguir una tarifa accesible para el bolsillo de la gente”, agrega Maira Gramajo (3816887978). Su propuesta comercial se divide en dos paquetes que incluyen asistencia al viajero, seguro, enfermera a bordo y refrigerio: el primero de ellos cuesta $100.000 (sin entrada) y el segundo $150.000 (con la entrada popular ya asegurada).
Walter Montivero (3816813355), otro de los organizadores habituales, también lamentó la elección de la sede. "La gente de Atlético siempre responde. Aunque a esto no le encontramos sentido: la fecha en la que jugamos, cómo se deciden las sedes... Hasta preferíamos ir a Córdoba; teníamos menos kilómetros pese a que el rival sea de ahí. Pero nosotros siempre vamos a estar", dice el fanático, que ofrece el servicio de traslado ida y vuelta a Rosario por $90.000.
Frente a un escenario logístico adverso y un contexto económico complejo, el pueblo “decano” vuelve a demostrar que para la pasión no existen distancias. A pesar de los kilómetros, los días laborables y los presupuestos ajustados, la ingeniería del hincha ya está en marcha para asegurar que, este miércoles en Rosario, Atlético no camine solo.