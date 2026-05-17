Cuando la Argentina enfureció a los EE.UU.

Mientras tanto, los Estados Unidos presionaban a Inglaterra para que aislara económicamente a la Argentina por considerarla un país fascista y técnicamente beligerante frente a los aliados. Sin embargo, el primer ministro Winston Churchill respondió al presidente Franklin D. Roosevelt que tales medidas eran inviables: Gran Bretaña dependía de las carnes argentinas para abastecerse y para reenvasar y exportar excedentes a otros países aliados como Bélgica, Francia y Holanda. Con ello, Londres dio por terminada la discusión.