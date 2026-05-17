Cuando el talento se vuelve trampa

La universalidad de la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, es indiscutible. Puede que no todos lo tengan claro, pero la historia contada en tres “cánticos” narra el viaje de Dante por el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso, un día cercano a la Pascua. El viaje es una travesía mística donde el autor -que es también el personaje- es guiado por Virgilio por una galería de pecados humanos y sus penas, que se cumplen en cuerpo y espíritu en las almas de los muertos. La sola lectura del texto genera un movimiento interior, según el cual nos preguntamos dónde nos hallaría Dante si estuviéramos muertos. Con eso acompañamos, de algún modo, la purificación espiritual del personaje que es la del mismo autor.