La Argentina repensada

Milei, por el contrario, rompe con ese juego de cooperación y lo reemplaza por un “juego de conflicto”. Aquí no se busca acordar, sino someter. El objetivo es ganar sin ceder, porque ceder equivale a ser derrotado. Es, típicamente, el “juego de la gallina” (“chicken game”), a menudo materializado en dos automovilistas que conducen en curso de colisión a toda velocidad. El que se desvía es visto como el cobarde (“gallina”) y pierde. “La estrategia es confrontar, y para ganar es necesaria la ‘credibilidad del loco’ y no la reputación de honorable. Hay que convencer al contrincante de que uno está dispuesto a morir con tal de ganar, buscando la rendición y no el punto medio. En este juego hay suma cero: lo que uno gana es lo que el otro pierde. El objetivo no es convencer de que uno no va a traicionar, sino de que conviene rendirse porque la alternativa es morir. Ese es el juego que juega Milei”, describe.