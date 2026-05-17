La nueva novela del ganador del premio Booker

Hay algo profundamente europeo en esta novela: el perfume de un mundo refinado que comienza gradualmente a pudrirse. Ambientada hacia finales del siglo XIX, Nocturno de Venecia sigue a Evelyn Dolman, un escritor inglés mediocre venido a menos y Laura Rensselaer, hija de un magnate norteamericano que ha sido desheredada poco antes de que su padre muriera en un accidente. Por esa misma razón, es una pareja atrapada entre tensiones económicas, vínculos ambiguos y frustraciones íntimas. Pero Banville nunca se interesa demasiado por la simple mecánica argumental. Aquí resuenan ecos de Henry James, Thomas Mann, así como también el universo moralmente turbio de Patricia Highsmith o incluso de un Fellini o Sorrentino, por hablar de icónicas obras del mejor cine italiano decadente.