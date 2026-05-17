Luis Hornstein: “En tiempos de exposición constante, necesitamos recuperar la dimensión humana del reconocimiento”

-La depresión no solo empobrece el mundo de los otros y de los intereses sino que se ve comprometida la relación del sujeto consigo mismo. Autoestima e identidad es una continuación y una actualización de mis preocupaciones clínicas y teóricas. El narcisismo, la sublimación, la depresión y la fragilidad del yo son temas que he trabajado extensamente. Pero hoy la clínica nos obliga a pensar cómo la cultura contemporánea, con sus mandatos de éxito y productividad, exacerba esas fragilidades. Este libro busca abrir un debate sobre cómo la autoestima se ha convertido en un espejo de nuestra cultura y nuestras relaciones. En ese sentido, la depresión no es solo un fenómeno intrapsíquico, sino también un síntoma social. Articula una dimensión singular —la historia de cada sujeto— con condiciones colectivas que inciden en la posibilidad de sostener una identidad relativamente consistente. La autoestima, en tanto instancia reguladora, pierde eficacia, y los afectos negativos adquieren un carácter expansivo. Pero este proceso no ocurre en el vacío. Se inscribe en contextos donde los lazos sociales se debilitan, donde los circuitos de validación se vuelven inestables o excluyentes.