Sangenis cruzó a Canelada y Cobos: “Son dos zombies en extinción buscando cerebros desprevenidos”

Resumen para apurados
- Alejandro Sangenis (Gobierno municipal) criticó hoy en Tucumán a los ediles Canelada y Cobos por cuestionar el transporte público, vinculándolos con la gestión anterior de Alfaro.
- Ante la quita de subsidios nacionales, Sangenis defendió el diagnóstico integral del transporte y la inversión en semáforos, carriles exclusivos y paradas inteligentes en la capital.
- El cruce expone la tensión política por la crisis del transporte. La gestión busca validar sus reformas estructurales frente a una oposición vinculada al mandato anterior de Alfaro.
El subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Alejandro Sangenis, salió al cruce de las críticas de los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos sobre el sistema de transporte público y defendió las medidas implementadas por la gestión municipal.
El funcionario cuestionó con dureza a ambos dirigentes opositores y los vinculó con la gestión del exintendente Germán Alfaro. “Canelada y Cobos reaparecen, nuevamente, como pareja de zombies que después del desastre de los ocho años de Germán Alfaro, ahora perciben la realidad que antes ignoraban”, afirmó.
Sangenis sostuvo que la actual administración decidió “enfrentar un problema estructural que lleva décadas”, en referencia al sistema de transporte urbano. Además, remarcó que la situación se agravó por la eliminación de subsidios nacionales al interior del país.
“El táper donde habitan no los deja ver que esta gestión decidió enfrentar un problema estructural: un sistema de transporte obsoleto, desactualizado y afectado además por la eliminación de subsidios nacionales. Frente a eso, en lugar de improvisar medidas electorales, se puso en marcha por primera vez un diagnóstico integral y metropolitano del transporte”, expresó.
En ese sentido, explicó que el municipio trabaja en una planificación que contemple el funcionamiento del área metropolitana y no solamente los límites administrativos de la capital tucumana.
El subsecretario enumeró además una serie de medidas implementadas por la gestión municipal mientras avanza el diagnóstico técnico del sistema. Entre ellas mencionó la reparación de 386 semáforos y la instalación de 47 nuevos equipos, la incorporación de sistemas UPS para mantener operativos los cruces ante cortes eléctricos, la creación de carriles exclusivos y el fortalecimiento del Centro de Monitoreo de Movilidad Urbana.
También destacó la realización de más de 7.500 controles, la instalación de 412 paradas de colectivos —muchas de ellas inteligentes—, el sostenimiento del boleto estudiantil y de la tarifa social, además de la modernización normativa y tecnológica del sistema de transporte.
Sobre los dirigentes opositores, Sangenis volvió a cargar con ironía: “Canelada y Cobos se autoperciben dos héroes que vienen a salvar a la ciudad a la cual ellos contribuyeron a destruir con un sospechado silencio cómplice en la gestión Alfaro. Creen que son Batman y Robin —Canelada es Robin— y en definitiva son dos zombies en extinción buscando cerebros desprevenidos”, lanzó.