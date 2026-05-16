Secciones
Política

Sangenis cruzó a Canelada y Cobos: “Son dos zombies en extinción buscando cerebros desprevenidos”

El subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán salió al cruce de las críticas sobre transporte.

Alejandro Sangenis. CAPTURA DE VIDEO. Alejandro Sangenis. CAPTURA DE VIDEO.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Alejandro Sangenis (Gobierno municipal) criticó hoy en Tucumán a los ediles Canelada y Cobos por cuestionar el transporte público, vinculándolos con la gestión anterior de Alfaro.
  • Ante la quita de subsidios nacionales, Sangenis defendió el diagnóstico integral del transporte y la inversión en semáforos, carriles exclusivos y paradas inteligentes en la capital.
  • El cruce expone la tensión política por la crisis del transporte. La gestión busca validar sus reformas estructurales frente a una oposición vinculada al mandato anterior de Alfaro.
Resumen generado con IA

El subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Alejandro Sangenis, salió al cruce de las críticas de los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos sobre el sistema de transporte público y defendió las medidas implementadas por la gestión municipal.

El funcionario cuestionó con dureza a ambos dirigentes opositores y los vinculó con la gestión del exintendente Germán Alfaro. “Canelada y Cobos reaparecen, nuevamente, como pareja de zombies que después del desastre de los ocho años de Germán Alfaro, ahora perciben la realidad que antes ignoraban”, afirmó.

Arnedo les respondió a Cobos y a Canelada: “Los que hablan del transporte desde hace años nunca presentaron una solución real”.

Arnedo les respondió a Cobos y a Canelada: “Los que hablan del transporte desde hace años nunca presentaron una solución real”.

Sangenis sostuvo que la actual administración decidió “enfrentar un problema estructural que lleva décadas”, en referencia al sistema de transporte urbano. Además, remarcó que la situación se agravó por la eliminación de subsidios nacionales al interior del país.

“El táper donde habitan no los deja ver que esta gestión decidió enfrentar un problema estructural: un sistema de transporte obsoleto, desactualizado y afectado además por la eliminación de subsidios nacionales. Frente a eso, en lugar de improvisar medidas electorales, se puso en marcha por primera vez un diagnóstico integral y metropolitano del transporte”, expresó.

En ese sentido, explicó que el municipio trabaja en una planificación que contemple el funcionamiento del área metropolitana y no solamente los límites administrativos de la capital tucumana.

El subsecretario enumeró además una serie de medidas implementadas por la gestión municipal mientras avanza el diagnóstico técnico del sistema. Entre ellas mencionó la reparación de 386 semáforos y la instalación de 47 nuevos equipos, la incorporación de sistemas UPS para mantener operativos los cruces ante cortes eléctricos, la creación de carriles exclusivos y el fortalecimiento del Centro de Monitoreo de Movilidad Urbana.

También destacó la realización de más de 7.500 controles, la instalación de 412 paradas de colectivos —muchas de ellas inteligentes—, el sostenimiento del boleto estudiantil y de la tarifa social, además de la modernización normativa y tecnológica del sistema de transporte.

Sobre los dirigentes opositores, Sangenis volvió a cargar con ironía: “Canelada y Cobos se autoperciben dos héroes que vienen a salvar a la ciudad a la cual ellos contribuyeron a destruir con un sospechado silencio cómplice en la gestión Alfaro. Creen que son Batman y Robin —Canelada es Robin— y en definitiva son dos zombies en extinción buscando cerebros desprevenidos”, lanzó.

Temas San Miguel de TucumánAlejandro SangenisJosé María CaneladaGustavo Cobos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Horóscopo chino: los signos que verán los resultados de su esfuerzo en la segunda mitad de mayo, según Ludovica Squirru
1

Horóscopo chino: los signos que verán los resultados de su esfuerzo en la segunda mitad de mayo, según Ludovica Squirru

Una mujer vinculada a un crimen narco eligió un country de Tucumán para esconderse
2

Una mujer vinculada a un crimen narco eligió un country de Tucumán para esconderse

Hoy un auto chino cambia cada dos años: Daniel Herrero, CEO de Mercedes-Benz, lanzó una advertencia para la industria automotriz
3

"Hoy un auto chino cambia cada dos años": Daniel Herrero, CEO de Mercedes-Benz, lanzó una advertencia para la industria automotriz

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura
4

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ
5

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ

Ranking notas premium
La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT
1

La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura
2

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Pichón Segura, con fecha para el juicio abreviado: Es un traje a medida, dijo Pelli
3

"Pichón" Segura, con fecha para el juicio abreviado: "Es un traje a medida", dijo Pelli

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar
4

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar

Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito
5

"Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito

Más Noticias
Fallo dividido en la UNT: qué dijeron los camaristas que frenaron la candidatura de Pagani y los fundamentos de Leal que votó en contra

Fallo dividido en la UNT: qué dijeron los camaristas que frenaron la candidatura de Pagani y los fundamentos de Leal que votó en contra

Presunto tráfico de influencias: “Quedó demostrado el armado de una causa falsa”

Presunto tráfico de influencias: “Quedó demostrado el armado de una causa falsa”

Triple asedio sobre Manuel Adorni: entre el avance judicial, la presión del Congreso y las dudas de Washington

Triple asedio sobre Manuel Adorni: entre el avance judicial, la presión del Congreso y las dudas de Washington

Horóscopo chino: los signos que verán los resultados de su esfuerzo en la segunda mitad de mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que verán los resultados de su esfuerzo en la segunda mitad de mayo, según Ludovica Squirru

Elecciones en la Universidad Nacional de Tucumán: otros casos de re-reelección generan interrogantes

Elecciones en la Universidad Nacional de Tucumán: otros casos de re-reelección generan interrogantes

Cuáles son las mejores razas de perros para vivir en casa, según especialistas

Cuáles son las mejores razas de perros para vivir en casa, según especialistas

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Chahla: “Este año vamos a terminar con el diagnóstico del transporte público”

Chahla: “Este año vamos a terminar con el diagnóstico del transporte público”

Comentarios