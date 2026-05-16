Sangenis cruzó a Canelada y Cobos: “Son dos zombies en extinción buscando cerebros desprevenidos”

Sobre los dirigentes opositores, Sangenis volvió a cargar con ironía: “Canelada y Cobos se autoperciben dos héroes que vienen a salvar a la ciudad a la cual ellos contribuyeron a destruir con un sospechado silencio cómplice en la gestión Alfaro. Creen que son Batman y Robin —Canelada es Robin— y en definitiva son dos zombies en extinción buscando cerebros desprevenidos”, lanzó.