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Arnedo les respondió a Cobos y a Canelada: “Los que hablan del transporte desde hace años nunca presentaron una solución real”.

“Resulta llamativo escuchar críticas de quienes llevan años ocupando bancas y jamás acercaron una propuesta seria, integral y viable", dijo el funcionario municipal.

Carlos Arnedo Carlos Arnedo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Carlos Arnedo, secretario de Movilidad de San Miguel de Tucumán, criticó a los ediles Cobos y Canelada por sus cuestionamientos sobre la crisis del transporte público de pasajeros.
  • El funcionario defendió la gestión municipal frente a la falta de propuestas previas de la oposición y destacó el avance de un diagnóstico técnico integral para modernizar el sistema.
  • Este cruce refleja la tensión política por la reforma del servicio. El municipio busca implementar soluciones estructurales de largo plazo, evitando medidas de carácter electoral.
Resumen generado con IA

El secretario de Movilidad Urbana de San Miguel de Tucumán, Carlos Arnedo, respondió con dureza a las declaraciones de los concejales Gustavo Cobos y José María Canelada sobre el diagnóstico del sistema de transporte público de pasajeros.

“Resulta llamativo escuchar críticas de quienes llevan años ocupando bancas y jamás acercaron una propuesta seria, integral y viable para resolver la crisis estructural del transporte en San Miguel de Tucumán”, sostuvo Arnedo.

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El funcionario remarcó que la actual gestión decidió afrontar un problema histórico que durante décadas fue postergado por todos los espacios políticos, incluidos quienes hoy intentan posicionarse mediáticamente desde la crítica permanente.

“Estamos trabajando con responsabilidad, con información técnica y pensando en un sistema sustentable a largo plazo. No vamos a improvisar ni a tomar decisiones demagógicas para ganar un titular de diario”, afirmó.

Arnedo también cuestionó el doble discurso de algunos sectores opositores: “Exigen rapidez cuando nunca se animaron a hacerse cargo del problema de fondo. El transporte público no se arregla con carteles en una banca ni con declaraciones para la prensa. Se arregla con gestión, planificación y decisiones responsables”.

En ese sentido, recordó que la Municipalidad avanza en un diagnóstico integral que contempla recorridos, frecuencias, subsidios, costos operativos, situación laboral de los trabajadores y modernización del sistema, con el objetivo de construir una solución definitiva y no un parche electoral.

“Durante años se dejaron vencer contratos, se permitió el deterioro del servicio y nadie hizo nada. Hoy que hay una gestión que decidió ordenar el sistema, aparecen los mismos de siempre queriendo dar lecciones”, agregó.

Finalmente, Arnedo sostuvo que “la prioridad debe ser mejorarle la vida al vecino y no especular políticamente con uno de los temas más sensibles para miles de tucumanos que usan el colectivo todos los días”.

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