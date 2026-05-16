Atlético Tucumán: Falcioni ajusta piezas y define el equipo para el cruce de Copa Argentina

Resumen para apurados
- Julio César Falcioni define el equipo de Atlético Tucumán para enfrentar a Talleres por Copa Argentina este miércoles en Rosario, buscando el pase a octavos tras vencer a River.
- El equipo llega tras 14 días sin jugar, realizando una mini pretemporada. Luciano Vallejo reemplazará al lesionado Gastón Suso, siendo el único cambio tras el triunfo en Núñez.
- El duelo definirá el futuro del plantel para el segundo semestre y el pase a octavos. Tras el partido, el equipo iniciará su receso vacacional previo a la cita mundialista.
Ya pasaron dos semanas desde la última función oficial de Atlético Tucumán. 14 días han transcurrido de aquel histórico y resonante triunfo sobre River en el Monumental de Núñez; una victoria sin precedentes dentro del campo de juego en la Primera División que, además, significó el quiebre definitivo de una racha que parecía interminable de 464 días sin conocer los festejos en condición de visitante.
En el búnker de 25 de Mayo y Chile se creía que aquella actuación despediría el primer semestre del año -por fin- con una sonrisa y daría paso al descanso. Pero el fútbol doméstico no da respiro. El destino quiso que Talleres perdiera su duelo con Belgrano en los octavos de final del torneo Apertura, y su prematura eliminación invitó a las autoridades del certamen nacional a programar el encuentro entre el “Decano” y el conjunto cordobés, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina, justo antes del inicio del receso por la cita mundialista.
De cara a este compromiso, una cuestión no será para nada menor y tiene que ver con la diferencia de ritmo de competencia que habrá entre ambos planteles. Mientras que los de barrio Jardín compitieron oficialmente hace apenas ocho días en el clásico cordobés ante el “Pirata”, el equipo “decano” llegará con un parate algo más prolongado. Esos días de diferencia podrían parecer insignificantes para el común del público futbolero, pero el experimentado Julio César Falcioni, fiel a su estilo de no dejar ningún detalle al azar, lo tiene más que presente en su pizarra.
La advertencia del DT
“A mí me gustaría que el partido contra Talleres se jugara post vacaciones, en lo previo al inicio del torneo que viene. Porque ellos van a seguir compitiendo oficialmente y nosotros no; esa es una ventaja importante”, había advertido con lucidez el “Emperador” en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre River, al ser consultado por el choque eliminatorio.
En ese preciso momento, el entrenador bonaerense aún no conocía la fecha exacta que elegirían los organizadores para disputar el partido, pautado finalmente para este miércoles a las 17 en el estadio Marcelo Alberto Bielsa de Rosario.
Ante la confirmación del calendario, el cuerpo técnico dispuso una planificación especial de urgencia para preparar a sus dirigidos frente a cualquier eventualidad. Falcioni diagramó una especie de “mini pretemporada” en el complejo de Ojo de Agua para poner a punto a los futbolistas desde lo físico, y también para evaluar no sólo a los posibles titulares que saltarán al Coloso del Parque Independencia, sino a aquellos integrantes del plantel que serán tenidos en cuenta -o selectivamente relegados- para la segunda parte del año.
El reemplazo de Suso
Durante las últimas jornadas, el cuerpo técnico aceleró la puesta a punto táctica y técnica, con especial énfasis desde la jornada del viernes. La primera sesión formal de fútbol arrojó una novedad de peso y tiene que ver con el único cambio que ensayaría Falcioni de cara al duelo con la “T”: el defensor Luciano Vallejo sería el reemplazante de Gastón Suso, la dura baja que sufrió el equipo tras confirmarse una lesión ligamentaria en Núñez que lo marginará de las canchas por el resto de la temporada.
Con el ex Gimnasia fuera de acción, Vallejo parece haberle ganado definitivamente la pulseada a Gianluca Ferrari como el sustituto natural de una de las piezas más regulares del equipo en el torneo local (vale recordar que Suso había sumado todos los minutos posibles hasta su forzada salida frente al “Millonario”).
Que Falcioni se incline por el futbolista surgido de las divisiones inferiores de Boca es, a priori, la opción más lógica y previsible. Si bien Ferrari tuvo buenos rendimientos previos con la camiseta de Atlético -de hecho, fue titular en la primera parte del torneo bajo la conducción de Hugo Colace-, el ex Godoy Cruz parece no haberse ganado nunca un lugar de privilegio en la consideración del nuevo ciclo técnico.
Los números respaldan la decisión del “Emperador”: Ferrari solo sumó un minuto oficial con Falcioni en el banco (en la victoria 1-0 sobre Gimnasia de La Plata), mientras que Vallejo ya disputó tres partidos como titular e ingresó en otros dos; uno de ellos, justamente, para batallar en los minutos finales contra el ataque de River. Por antecedentes inmediatos y por su perfil zurdo -característica idéntica a la de Suso para no alterar la salida limpia desde el fondo-, todo indicaría que Vallejo será la única variante.
De no mediar imprevistos de último momento, los “11” elegidos para buscar la clasificación en Rosario serian: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Vallejo e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Leonel Vega, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.
La nota negativa de la última práctica en Ojo de Agua la dio el delantero Carlos Abeldaño. El atacante acusó una fuerte dolencia en una de sus rodillas tras pisar mal en una acción de juego asociado. El cuerpo médico evalúa por estas horas el alcance de la lesión, un duro revés para un futbolista que ya venía relegado en la consideración de Primera (incluso había bajado a sumar minutos con la Reserva) y buscaba recuperar terreno en la consideración del DT.
Lo que se viene
Los próximos días serán claves para que el cuerpo técnico termine de pulir la estrategia de cara al viaje a Rosario y sentencie el futuro de varios profesionales para el segundo semestre. El cronograma estipula entrenamientos matutinos en el complejo deportivo para hoy, el lunes y el martes. Ese mismo martes, a las 17.30, la delegación “decana” abordará un viaje chárter con destino directo a Rosario.
Una vez finalizado el encuentro con Talleres, los jugadores quedarán inmediatamente licenciados hasta el 10 de junio para iniciar sus vacaciones, lo que significa que gran parte del plantel no regresará a Tucumán y dispersará sus rumbos desde la propia provincia de Santa Fe.