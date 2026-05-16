Atlético Tucumán: Falcioni ajusta piezas y define el equipo para el cruce de Copa Argentina

De cara a este compromiso, una cuestión no será para nada menor y tiene que ver con la diferencia de ritmo de competencia que habrá entre ambos planteles. Mientras que los de barrio Jardín compitieron oficialmente hace apenas ocho días en el clásico cordobés ante el “Pirata”, el equipo “decano” llegará con un parate algo más prolongado. Esos días de diferencia podrían parecer insignificantes para el común del público futbolero, pero el experimentado Julio César Falcioni, fiel a su estilo de no dejar ningún detalle al azar, lo tiene más que presente en su pizarra.