Catalina Hotel: una experiencia de autor

Apuesta a la modernidad

Cada espacio del hotel mantiene una línea estética moderna y sofisticada. Desde la cochera con pisos de porcelanato hasta la musicalización integrada en todos los ambientes, el arte y el diseño funcionan como hilo conductor de toda la experiencia. El arte esta presente en todos los ambientes, las suites llevan el nombre de pintores celebres de la historia y las obras que decoran cada ambiente son de artistas locales.