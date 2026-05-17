Catalina Hotel: una experiencia de autor

En el corazón de Yerba Buena, nace Catalina Hotel, una propuesta de autor concebida para combinar elegancia, privacidad y experiencias personalizadas.
Catalina fue pensado como un espacio donde cada detalle -desde la arquitectura hasta la ambientación sonora- acompaña la experiencia del huésped.
Detrás del proyecto están Eduardo Moreno, su diseñador, dueño y fundador de la empresa en desarrollos inmobiliarios, quien junto a Florencia Silvetti, su esposa, llevaron adelante el diseño y ejecución del proyecto. Ellos imaginaron un lugar capaz de ofrecer la comodidad de un hogar con el nivel de atención y sofisticación de un hotel de autor.
El nombre del hotel es un homenaje a Catalina, sobrina de Eduardo, cuya esencia inspiro el espíritu del proyecto.
Con solo seis suites exclusivas de 50 metros cuadrados, Catalina apuesta a una experiencia íntima y personalizada. Todas las unidades fueron diseñadas bajo un mismo concepto de amplitud, confort y elegancia contemporánea. No se diferencian categorías superiores o estándar en las suites, todos los huéspedes disfrutan de una misma experiencia. Las camas oversized, la iluminación cuidadosamente trabajada y la selección de materiales buscan generar una sensación de descanso y desconexión absoluta.
Apuesta a la modernidad
Cada espacio del hotel mantiene una línea estética moderna y sofisticada. Desde la cochera con pisos de porcelanato hasta la musicalización integrada en todos los ambientes, el arte y el diseño funcionan como hilo conductor de toda la experiencia. El arte esta presente en todos los ambientes, las suites llevan el nombre de pintores celebres de la historia y las obras que decoran cada ambiente son de artistas locales.
Catalina Hotel también cuenta con un lobby bar abierto al público, ideal para disfrutar cafés, tragos, vinos y whiskyes y una propuesta gastronómica simple y muy cuidada. Además, dispone de una sala de reuniones equipada para encuentros corporativos y sociales de hasta 14 personas, y un espacio para eventos con capacidad de hasta 150 personas.
Uno de las caracteristicas del hotel es su enfoque completamente flexible y personalizado, en Catalina no existen experiencias estandarizadas: cada huésped puede adaptar su estadía según sus necesidades. Reuniones privadas, estadías laborales, escapadas de relax, novias que eligen el hotel para prepararse antes de su boda, etc. El equipo trabaja para crear momentos únicos y hechos a medida.
Contacto
- Instagram: @catalina_hotel_yerba_buena
- Griet 801, Yerba Buena
- 381 4729503