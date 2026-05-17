Yerba Buena, tierra de oportunidades: cómo es el negocio de reciclar casas para vender

En un mercado inmobiliario cada vez más desafiante, comienza a ganar terreno en Tucumán una estrategia que ya es tendencia en otros países: el flipping. Se trata de comprar una propiedad usada -generalmente deteriorada-, renovarla en un plazo relativamente corto y venderla. Esta práctica empieza a despertar interés, especialmente en zonas con alto valor potencial como Yerba Buena y, en particular, su tradicional Casco Viejo. Allí abundan inmuebles que, pese a su ubicación privilegiada, muestran signos de abandono. Son casas con valor arquitectónico y simbólico que, por distintos motivos, quedaron fuera del circuito activo.