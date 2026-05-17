En el día mundial de internet, un estudio revela qué factor sigue siendo clave para aprender inglés

Los resultados mostraron diferencias significativas. El 91% de quienes estudiaron con un tutor aseguró sentirse confiado al comunicarse en el idioma, frente a apenas el 56% de los usuarios de apps. Según la investigación, la confianza no es solo una consecuencia del aprendizaje, sino uno de los principales factores que impulsan el progreso: cuánto más seguros se sienten los estudiantes, más practican y participan.