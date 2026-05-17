MAZZ Make Up: la marca tucumana que transformó el maquillaje en una experiencia cercana y accesible

En una industria atravesada por tendencias constantes y cambios en el consumo, las marcas de maquillaje comenzaron a diferenciarse no solo por sus productos, sino también por la experiencia y la identidad que logran construir alrededor de su comunidad. En ese escenario, MAZZ Make Up encontró su lugar apostando por una propuesta cercana, práctica y adaptada al ritmo cotidiano de las mujeres actuales.
La marca nació hace nueve años en Tucumán de la mano de las hermanas Antonella y Agostina Mazza, quienes mientras estudiaban Administración de Empresas y Arquitectura comenzaron enseñando maquillaje y revendiendo productos. En ese recorrido detectaron ciertas falencias dentro del mercado cosmético argentino: productos de buena calidad pero con poco diseño, marcas poco cercanas y propuestas que no terminaban de representar a mujeres jóvenes con múltiples actividades y poco tiempo disponible.
A partir de esa experiencia decidieron desarrollar su propia línea de maquillaje con una idea clara: crear productos funcionales, accesibles y fáciles de usar, sin resignar calidad ni identidad visual. Así comenzó a construirse el universo MAZZ, pensado para mujeres “360”, como las describen desde la marca: personas activas que necesitan resolver su maquillaje de manera práctica para el día a día, el trabajo o eventos especiales.
Uno de los grandes diferenciales de la firma fue su fuerte impronta digital desde el inicio. Mucho antes de que los tutoriales beauty explotaran en redes sociales, las hermanas Mazza ya realizaban vivos, videos y contenido mostrando cómo utilizar maquillaje de forma simple y cotidiana. Esa cercanía terminó convirtiéndose en uno de los pilares más importantes de la marca y permitió construir una comunidad fiel principalmente a través de Instagram.
Actualmente, MAZZ ofrece una propuesta integral que incluye maquillaje, skincare, accesorios, cursos de automaquillaje, capacitaciones profesionales y servicios de belleza como peinados, cejas y pestañas. Todo ese universo convive en MAZZ House, el nuevo espacio ubicado en 25 de Mayo 869, donde la marca reúne sus distintas unidades de negocio en una casona intervenida con una fuerte impronta de diseño y arquitectura.
Lo más elegido
Dentro de los productos más elegidos se destacan especialmente los polvos compactos, considerados uno de los clásicos históricos de la marca y buscados incluso fuera del país. También sobresalen el serum base, los correctores y los delineadores de labios junto a glosses, uno de los combos más elegidos por la comunidad. Actualmente, la línea cuenta con más de 60 productos desarrollados bajo una filosofía centrada en la practicidad y la multifuncionalidad.
Lejos de seguir tendencias de manera rígida, desde MAZZ sostienen que el maquillaje debe adaptarse al estilo y personalidad de cada mujer. Por eso trabajan tanto con looks naturales y simples como con maquillajes más artísticos y profesionales, buscando acompañar distintos perfiles y niveles de experiencia.
Otro de los pilares de la marca es su compromiso con productos cruelty free y, en gran parte de la línea, aptos veganos. Además, destacan el trabajo junto a laboratorios nacionales certificados y la apuesta constante por la industria argentina.
Con envíos a todo el país, promociones permanentes y una comunidad construida desde la cercanía, MAZZ Make Up logró consolidarse como una de las marcas beauty nacidas en el interior con mayor crecimiento. Más allá del maquillaje, la propuesta busca transmitir una idea simple: que la cosmética pueda ser una herramienta cotidiana, accesible y libre, pensada para potenciar la confianza y la autenticidad de cada mujer.
Contacto
- Instagram: @mazz_makeup
- Instagram de servicios: @mazzmakeuptucuman
- Mayorista: 381 4440217
- Página Web: mazzmakeup.com.ar