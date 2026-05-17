MAZZ Make Up: la marca tucumana que transformó el maquillaje en una experiencia cercana y accesible

Lo más elegido

Dentro de los productos más elegidos se destacan especialmente los polvos compactos, considerados uno de los clásicos históricos de la marca y buscados incluso fuera del país. También sobresalen el serum base, los correctores y los delineadores de labios junto a glosses, uno de los combos más elegidos por la comunidad. Actualmente, la línea cuenta con más de 60 productos desarrollados bajo una filosofía centrada en la practicidad y la multifuncionalidad.