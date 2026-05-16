Quién es Jason Somerville, el ingeniero que Alpine contrató para potenciar a Franco Colapinto

Resumen para apurados
- La escudería Alpine contrató al ingeniero Jason Somerville como subdirector técnico para potenciar el desarrollo del monoplaza de Franco Colapinto en la F1 desde el 15 de mayo.
- Somerville, experto en aerodinámica con pasado en Williams y la FIA, se une al equipo de David Sánchez en Enstone para reestructurar el área técnica bajo el nuevo reglamento.
- La apuesta busca recuperar competitividad frente a los equipos líderes y brindar herramientas clave para que Colapinto logre consolidarse en la zona de puntos esta temporada.
La escudería francesa Alpine anunció la incorporación del ingeniero inglés Jason Somerville como nuevo subdirector técnico, en una decisión que busca fortalecer el liderazgo técnico del equipo y potenciar el desarrollo del monoplaza de Fórmula 1 en las próximas temporadas.
La llegada de Somerville forma parte de una reestructuración interna con la que Alpine intenta recuperar competitividad en la máxima categoría del automovilismo, en medio de un escenario marcado por las exigencias del reglamento técnico impulsado por la FIA.
Según explicó la propia escudería en un comunicado oficial, el objetivo principal es volver a acercarse a los equipos de punta y recuperar protagonismo dentro de la parrilla.
El ingeniero de 57 años asumió oficialmente el cargo el pasado 15 de mayo y trabajará directamente junto al director técnico ejecutivo, David Sánchez, una de las figuras centrales del nuevo proyecto deportivo de Alpine.
“Estoy muy entusiasmado por regresar a Enstone y trabajar con Flavio, Steve y David en este nuevo rol”, expresó Somerville tras oficializarse su llegada.
“Hace algunos años que estoy alejado del entorno competitivo dentro de un equipo y tengo muchas ganas de volver a luchar por milésimas y competir por puntos y, ojalá, títulos”, agregó el especialista en aerodinámica.
Desde la estructura francesa también destacaron la importancia estratégica de esta incorporación. David Sánchez aseguró que la experiencia del ingeniero inglés puede convertirse en un factor clave dentro del desarrollo del equipo.
“Estamos encantados de sumar a alguien con la experiencia y el nivel de Jason. El trabajo realizado hasta ahora ha sido extraordinario, pero sabemos que esto recién comienza. Su incorporación nos permitirá seguir dando pasos adelante en esta intensa carrera de desarrollo dentro de la Fórmula 1”, afirmó.
Somerville cuenta con una extensa trayectoria dentro de la categoría. Comenzó su carrera en 1999 en Williams y posteriormente pasó por Toyota Racing, donde llegó a desempeñarse como subdirector de aerodinámica.
Además, no será su primera experiencia dentro de Alpine. El ingeniero ya trabajó en la estructura de Enstone entre 2010 y 2011, antes de regresar a Williams para liderar nuevamente el área aerodinámica.
Con el paso de los años, también formó parte de Formula One Management, donde colaboró en el desarrollo del reglamento técnico que comenzó a implementarse en 2022. Más tarde se incorporó a la FIA como jefe de aerodinámica.
Ahora, Alpine apuesta nuevamente por su experiencia para intentar dar un salto de calidad en un momento clave para la escudería.
La llegada de Somerville también aparece como una noticia importante para Franco Colapinto. El piloto argentino busca consolidarse esta temporada en la zona de puntuación de los Grandes Premios y el fortalecimiento del área técnica representa una herramienta fundamental para mejorar el rendimiento del auto.
En un campeonato cada vez más ajustado y dependiente de los detalles aerodinámicos y del desarrollo constante, Alpine intenta reorganizar su estructura para volver a competir más cerca de los equipos líderes.
La incorporación de Somerville se enmarca justamente en esa búsqueda: sumar experiencia, reforzar el trabajo técnico y acelerar el crecimiento de un proyecto que pretende recuperar terreno en la Fórmula 1.