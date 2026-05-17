Howard Johnson Yerba Buena te invita a vivir una experiencia distinta sin irse demasiado lejos

Con más de diez años de trayectoria, Howard Johnson Yerba Buena combina confort, bienestar y una propuesta pensada tanto para quienes visitan Tucumán como para los propios tucumanos que buscan regalarse una escapada diferente. La vista a las yungas, los amplios jardines y sus espacios pensados para relajarse hacen que cada estadía se sienta como una verdadera pausa.
Piscinas, spa, sauna y áreas de relax forman parte de una experiencia donde el descanso es protagonista. La propuesta gastronómica también ocupa un lugar especial dentro de la experiencia, especialmente en Check Resto & Pintas, un espacio pensado para disfrutar de almuerzos, cenas, encuentros sociales o simplemente compartir un momento distinto en un entorno relajado y rodeado de verde.
Un espacio familiar
Además, todos los domingos al mediodía, el espacio suma una propuesta ideal para las familias con actividades infantiles a cargo de animaciones Merekette, donde los más chicos pueden jugar, divertirse y compartir distintas experiencias mientras los adultos disfrutan del almuerzo, se relajan y viven una experiencia más distendida.
El hotel también cuenta con beneficios y facilidades de pago: hasta seis cuotas fijas con tarjetas bancarias y hasta cuatro cuotas sin interés con tarjeta Naranja.
Los socios de Club La Gaceta pueden acceder además a descuentos especiales, con un 20% off en gastronomía a la carta y spa, y un 15% de descuento en experiencias Relax Gourmet y Romántica.
Contacto
- Av. Aconquija 1136, Yerba Buena
- 381 4257796 / 381 4256370
- info@hjyerbabuena.com.ar
- www.hjyerbabuena.com.ar