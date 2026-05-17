Howard Johnson Yerba Buena te invita a vivir una experiencia distinta sin irse demasiado lejos

Con más de diez años de trayectoria, Howard Johnson Yerba Buena combina confort, bienestar y una propuesta pensada tanto para quienes visitan Tucumán como para los propios tucumanos que buscan regalarse una escapada diferente. La vista a las yungas, los amplios jardines y sus espacios pensados para relajarse hacen que cada estadía se sienta como una verdadera pausa.