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Howard Johnson Yerba Buena te invita a vivir una experiencia distinta sin irse demasiado lejos
Howard Johnson Yerba Buena te invita a vivir una experiencia distinta sin irse demasiado lejos
Hace 5 Hs

Con más de diez años de trayectoria, Howard Johnson Yerba Buena combina confort, bienestar y una propuesta pensada tanto para quienes visitan Tucumán como para los propios tucumanos que buscan regalarse una escapada diferente. La vista a las yungas, los amplios jardines y sus espacios pensados para relajarse hacen que cada estadía se sienta como una verdadera pausa.

Piscinas, spa, sauna y áreas de relax forman parte de una experiencia donde el descanso es protagonista. La propuesta gastronómica también ocupa un lugar especial dentro de la experiencia, especialmente en Check Resto & Pintas, un espacio pensado para disfrutar de almuerzos, cenas, encuentros sociales o simplemente compartir un momento distinto en un entorno relajado y rodeado de verde.

Howard Johnson Yerba Buena te invita a vivir una experiencia distinta sin irse demasiado lejos

Un espacio familiar

Además, todos los domingos al mediodía, el espacio suma una propuesta ideal para las familias con actividades infantiles a cargo de animaciones Merekette, donde los más chicos pueden jugar, divertirse y compartir distintas experiencias mientras los adultos disfrutan del almuerzo, se relajan y viven una experiencia más distendida.

El hotel también cuenta con beneficios y facilidades de pago: hasta seis cuotas fijas con tarjetas bancarias y hasta cuatro cuotas sin interés con tarjeta Naranja.

Los socios de Club La Gaceta pueden acceder además a descuentos especiales, con un 20% off en gastronomía a la carta y spa, y un 15% de descuento en experiencias Relax Gourmet y Romántica.

Contacto

- Av. Aconquija 1136, Yerba Buena

- 381 4257796 / 381 4256370

- info@hjyerbabuena.com.ar

- www.hjyerbabuena.com.ar

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