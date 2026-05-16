La deuda del Estado argentino aumentó en abril y el foco está puesto en las reservas

La deuda bruta de la Administración Central alcanzó en abril de 2026 los U$S 496.676 millones, según informó la Secretaría de Finanzas. El organismo precisó que el 99,5% del stock total se encuentra en situación de pago normal y atribuyó el incremento mensual a diferencias de cambio, operaciones financieras anticipadas y demoras en desembolsos internacionales.