La deuda del Estado argentino aumentó en abril y el foco está puesto en las reservas

Resumen para apurados
- En abril de 2026, la deuda bruta argentina subió a U$S 496.676 millones debido a ajustes cambiarios y retrasos del FMI, según informó la Secretaría de Finanzas nacional.
- El incremento de U$S 4.100 millones mensuales responde al traspaso de pasivos del BCRA al Tesoro y la preventa de bonos, manteniendo un 99,5% del stock en situación de pago normal.
- El foco gira hacia la acumulación de reservas para afrontar vencimientos de U$S 23.000 millones en 2027, mientras el Gobierno planea recomprar deuda con dividendos del Banco Central.
La deuda bruta de la Administración Central alcanzó en abril de 2026 los U$S 496.676 millones, según informó la Secretaría de Finanzas. El organismo precisó que el 99,5% del stock total se encuentra en situación de pago normal y atribuyó el incremento mensual a diferencias de cambio, operaciones financieras anticipadas y demoras en desembolsos internacionales.
El informe oficial, elaborado por el área que conduce Federico Furiase, detalló que de ese total, U$S 494.141 millones corresponden a deuda regularizada y al día.
La deuda pública aumentó más de U$S 4.100 millones en abril
Durante abril, el Estado nacional realizó operaciones globales por U$S 74.200 millones, lo que generó un aumento neto de U$S 4.100 millones respecto al mes anterior.
Desde el Ministerio de Economía explicaron que la suba estuvo vinculada principalmente a tres factores:
Diferencias de cambio por valuación de divisas.
El retraso temporal de un desembolso de U$S 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional.
La colocación anticipada de bonos locales para garantizar liquidez frente a vencimientos previstos para julio y enero.
El Gobierno de Javier Milei sostiene que estas operaciones forman parte de una estrategia financiera preventiva destinada a fortalecer la posición del Tesoro.
Preocupación por los vencimientos de deuda en 2027
Uno de los puntos que más inquieta a economistas y consultoras privadas es la concentración de vencimientos prevista para 2027, estimada en alrededor de U$S 23.000 millones.
Los analistas advierten que el escenario podría complicarse si la acumulación de reservas internacionales continúa siendo limitada durante los próximos meses.
A pesar de esas advertencias, desde el Palacio de Hacienda aseguran que el programa económico mantiene consistencia gracias al superávit fiscal financiero alcanzado por la actual gestión.
Según los datos oficiales, los depósitos del Tesoro en el Banco Central aumentaron hasta U$S 7.435 millones, con una suba mensual de U$S 2.529 millones.
Cómo se compone la deuda del Estado argentino
El reporte de Finanzas también detalló la composición de la deuda según la moneda y la legislación aplicable.
El 53% del total corresponde a compromisos en moneda extranjera.
El 47% restante está emitido en moneda local.
En términos históricos, el Gobierno remarcó que el endeudamiento neto consolidado se mantuvo relativamente estable durante los primeros 29 meses de gestión.
Aunque la deuda bruta creció U$S 71.383 millones respecto de noviembre de 2023, gran parte de esa suba se explica por el traspaso de pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro realizado durante 2024.
El Gobierno destacó la estabilidad de la deuda sobre el PBI
Desde el equipo económico señalaron que, al descontar activos y depósitos, el incremento neto consolidado fue de apenas U$S 2.290 millones.
Además, indicaron que la deuda conjunta entre la Administración Central y el Banco Central se ubicó en el 59,1% del Producto Bruto Interno (PBI), el mismo nivel heredado al inicio de la gestión.
Ese porcentaje había alcanzado un pico de 76,3% en diciembre de 2023 luego del sinceramiento cambiario implementado por el Gobierno libertario.
El Banco Central girará dividendos para recomprar deuda
De cara a mayo, el Gobierno avanzará con una estrategia de reducción de deuda intraestatal.
Tras la aprobación del balance 2025 del Banco Central de la República Argentina, el organismo habilitó dividendos por $24,4 billones para el Tesoro Nacional.
Según confirmó la Secretaría de Hacienda:
$6 billones serán destinados a fortalecer depósitos oficiales en el BCRA.
Los restantes $18,4 billones se utilizarán para recomprar Letras Intransferibles por un valor nominal equivalente a U$S 21.700 millones.
Con esta operación, el Ejecutivo busca reducir de manera significativa la deuda consolidada interna y mejorar el perfil financiero del sector público.