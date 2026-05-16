Huirapuca golpeó en los momentos justos, venció a Los Tarcos y quedó a un paso de las semifinales del Anual

Resumen para apurados
- Huirapuca venció 36-20 a Los Tarcos en Concepción por el torneo Anual de rugby, consolidándose como escolta y quedando a un paso de las semifinales del certamen tucumano.
- Con una defensa sólida y gran pragmatismo, el local aprovechó los errores de Los Tarcos, que desperdició chances claras al priorizar la búsqueda de tries sobre los tiros a los palos.
- Tras quedar segundo con 20 puntos, Huirapuca tiene un fixture favorable ante rivales del fondo, mientras que Los Tarcos enfrentará a los líderes con la obligación de ganar.
Con autoridad, pragmatismo y una defensa que terminó siendo determinante, Huirapuca derrotó 36-20 a Los Tarcos en la “Perla del Sur” y dio un paso enorme rumbo a las semifinales del torneo Anual. “Huira” supo interpretar mejor el contexto del partido, aprovechó las desconcentraciones de su rival y construyó una victoria que hoy lo deja como escolta del campeonato con 20 puntos, apenas tres menos que Tucumán Rugby.
El encuentro tenía un peso enorme para ambos. Huirapuca llegaba tercero con 16 unidades y sabía que una victoria podía empezar a encaminar seriamente su clasificación entre los cuatro mejores a falta de dos fechas. Del otro lado, Los Tarcos aparecía quinto con 13 puntos y necesitaba ganar para no perder terreno en la pelea.
En ese contexto, Huirapuca entendió rápido qué partido debía jugar. A los pocos segundos, Ignacio Agüero abrió el marcador con un penal para el 3-0 inicial. Sin embargo, Los Tarcos respondió enseguida: a los siete minutos, Sair Movane apoyó el primer try del partido tras una jugada que nació desde un maul controlado por la defensa local. El forward levantó la pelota, atacó por el ciego y sorprendió a todos para poner el 5-3.
Pero esa reacción no alteró el plan de Huirapuca. A partir de allí, el equipo local empezó a construir su mejor versión. Primero llegó el try de Enzo Gutiérrez. Luego, Paolo Conti rompió líneas tras una corrida impresionante desde mitad de cancha y terminó apoyando debajo de los palos para estirar diferencias rápidamente. Con las conversiones de Agüero, el marcador pasó a estar 17-5 y el partido comenzó a jugarse exactamente como quería “Huira”.
Porque más allá de la ventaja, hubo una cuestión táctica y emocional que terminó inclinando la balanza. Huirapuca adoptó un modo mucho más pragmático: sumar puntos cada vez que pudiera y obligar a Los Tarcos a jugar incómodo, apurado y desde atrás. Mientras tanto, el “Rojo” empezó a caer en errores repetidos, sobre todo en la toma de decisiones.
Allí apareció uno de los grandes debates de la tarde. Los Tarcos generó muchas situaciones favorables y forzó varios penales cerca del ingoal rival, pero optó constantemente por ir al line y buscar tries en vez de sumar de a tres. El problema fue que Huirapuca defendió los mauls de manera extraordinaria durante toda la tarde. Resistió empujes, cerró espacios y mostró una disciplina defensiva notable cerca de su ingoal.
Entonces empezó a quedar flotando la sensación de que el partido pudo haber tenido otro desarrollo si Los Tarcos elegía patear más seguido a los palos. ¿Fue exceso de ambición? ¿Necesidad de sumar de a siete por el contexto de la tabla? Posiblemente un poco de ambas cosas. Lo concreto es que desperdició demasiadas oportunidades y terminó pagándolo caro.
En el complemento, Huirapuca volvió a mostrar esa inteligencia práctica que lo acompañó toda la tarde. Apenas iniciado el segundo tiempo, Agüero decidió ir a los palos y amplió la diferencia a 20-5. Esa jugada simbolizó perfectamente la diferencia conceptual entre ambos equipos: mientras uno priorizaba capitalizar cada infracción, el otro insistía en buscar tries aun cuando el partido pedía otra cosa.
Los Tarcos descontó mediante un penal de Facundo Rodríguez y más tarde logró volver a meterse parcialmente en partido con un try de Joel Amaya, nuevamente tras line y maul, para el 23-15. Sin embargo, cada vez que parecía acercarse, Huirapuca respondía inmediatamente.
El try de Enzo Egea para Huirapuca a los 73 minutos terminó prácticamente liquidando el encuentro. La conquista derivó incluso en una escaramuza debajo de la “H”, producto de la tensión acumulada durante toda la tarde, aunque la situación fue rápidamente controlada por los propios jugadores. Agüero convirtió y puso el 30-15 que ya parecía definitivo.
En los minutos finales, Huirapuca siguió castigando con penales y manejó el cierre con absoluta tranquilidad. Ni siquiera el try de Movane sobre el cierre alteró demasiado el escenario. El 36-20 terminó reflejando bastante bien lo que fue el partido: un equipo sólido, ordenado y práctico frente a otro que tuvo intención, volumen ofensivo y oportunidades, pero que se desordenó en los momentos decisivos.
Ahora, el panorama parece abrirse de manera muy favorable para Huirapuca. En las dos fechas que restan visitará a Cardenales y luego recibirá a Jockey, dos rivales que hoy aparecen en la parte baja de la tabla. Los Tarcos, en cambio, tendrá un cierre muchísimo más exigente: enfrentará a Lawn Tennis y luego al líder Tucumán Rugby.
La pelea por las semifinales sigue abierta, pero después de esta victoria en la “Perla del Sur”, Huirapuca quedó claramente mejor parado.
Partidos de mañana
Mañana, desde las 16, Lawn Tennis recibirá a Lince en La Caldera del Parque; mientras que , desde las 16.30, Tucumán Rugby se enfrentará a Natación en Yerba Buena.