Huirapuca golpeó en los momentos justos, venció a Los Tarcos y quedó a un paso de las semifinales del Anual

En ese contexto, Huirapuca entendió rápido qué partido debía jugar. A los pocos segundos, Ignacio Agüero abrió el marcador con un penal para el 3-0 inicial. Sin embargo, Los Tarcos respondió enseguida: a los siete minutos, Sair Movane apoyó el primer try del partido tras una jugada que nació desde un maul controlado por la defensa local. El forward levantó la pelota, atacó por el ciego y sorprendió a todos para poner el 5-3.