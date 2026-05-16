Mientras uno brilla en Atlético, el otro pelea su sueño en Tucumán Central: la historia de Benjamín Ruiz Rodríguez

Pero si hay algo que sostiene emocionalmente a Benjamín es su familia. “Mi familia está formada por mi mamá, Silvina, y mi papá, Ariel. Ellos son los pilares de todo. Estuvieron siempre, cuando no había nada. Después estamos nosotros: Ramiro, Camila, Mariano y yo. Somos muy unidos y eso nos mantiene fuertes”, relata.