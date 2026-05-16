Brasil: ahora detuvieron a un empresario chileno acusado de insultos racistas y homofóbicos en un avión

Un empresario chileno fue detenido en Brasil luego de protagonizar un escandaloso episodio de racismo y homofobia a bordo de un vuelo internacional que viajaba desde San Pablo hacia Frankfurt. El hecho ocurrió días atrás y quedó registrado en videos grabados por pasajeros, imágenes que rápidamente se viralizaron y provocaron una fuerte repercusión tanto en medios brasileños como chilenos.