Brasil: ahora detuvieron a un empresario chileno acusado de insultos racistas y homofóbicos en un avión

Resumen para apurados
- La policía brasileña detuvo al empresario chileno Germán Naranjo Maldini en Guarulhos por proferir insultos racistas y homofóbicos contra pasajeros durante un vuelo internacional.
- El incidente ocurrió en un viaje a Frankfurt, donde el ejecutivo fue filmado realizando gestos de mono y agresiones verbales. Brasil endureció sus penas por injuria racial en 2023.
- Naranjo Maldini enfrenta una posible condena de dos a cinco años de prisión. Este arresto marca un nuevo precedente en la aplicación de leyes antidiscriminatorias en la región.
Un empresario chileno fue detenido en Brasil luego de protagonizar un escandaloso episodio de racismo y homofobia a bordo de un vuelo internacional que viajaba desde San Pablo hacia Frankfurt. El hecho ocurrió días atrás y quedó registrado en videos grabados por pasajeros, imágenes que rápidamente se viralizaron y provocaron una fuerte repercusión tanto en medios brasileños como chilenos.
El acusado fue identificado como Germán Naranjo Maldini, gerente comercial de la empresa chilena Landes. Según trascendió, el empresario comenzó una discusión con integrantes de la tripulación y con otro pasajero durante el vuelo. La situación escaló rápidamente hasta derivar en una serie de agresiones verbales cargadas de expresiones discriminatorias.
En las grabaciones se observa a Naranjo Maldini alterado, levantando la voz mientras discutía con una azafata. En medio del intercambio lanzó comentarios homofóbicos y sostuvo que “ser gay” representaba “un problema”.
Sin embargo, el episodio se agravó cuando dirigió sus ataques hacia un pasajero brasileño. Mientras se tocaba la cara, comenzó a realizar comentarios despectivos sobre el color de piel y lanzó frases racistas vinculadas al “olor” de las personas negras y de los brasileños.
La tensión aumentó cuando el pasajero decidió filmarlo con su teléfono celular. Lejos de calmarse pese a las advertencias de la tripulación, el empresario continuó con los agravios y le dijo: “No te conozco, mono”.
Luego sumó otras expresiones ofensivas relacionadas con comparaciones hacia monos e incluso imitó sonidos de animales mientras regresaba a su asiento.
El comportamiento generó estupor entre los pasajeros del vuelo. Las azafatas intentaron intervenir para contener la situación y le advirtieron que podía ser obligado a descender de la aeronave, aunque finalmente el avión continuó viaje hacia Alemania.
La detención en Guarulhos
Cinco días después del incidente, Naranjo Maldini fue detenido en el aeropuerto internacional de Aeropuerto Internacional de Guarulhos, cuando regresaba desde Europa.
Según medios brasileños, la Justicia evalúa imputarlo por delito racial, figura contemplada en una legislación endurecida en Brasil desde 2023. La normativa prevé penas de entre dos y cinco años de prisión, además de multas económicas.
A esas acusaciones podrían sumarse cargos vinculados a expresiones homofóbicas, también tipificadas como delito en el país vecino.
El antecedente de la abogada argentina
El caso recordó inevitablemente otro episodio reciente que generó conmoción en Brasil: el de la abogada argentina Agostina Páez, detenida durante casi tres meses tras realizar gestos racistas contra trabajadores de un bar en Ipanema.
En aquella causa, la mujer fue acusada de injuria racial y recuperó la libertad recién después de pagar una elevada fianza.
Además, la Justicia brasileña le impuso tareas comunitarias y una reparación económica destinada a las víctimas.