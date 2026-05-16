Sueldo para entrar, bienestar para quedarse: qué priorizan los trabajadores argentinos en 2026

El bienestar gana terreno en la permanencia laboral

Sin embargo, cuando se analiza qué factores impulsan a las personas a quedarse en un trabajo, el bienestar supera ampliamente a la cuestión salarial. En Argentina, el 44% de los trabajadores señaló que el equilibrio entre vida laboral y personal es el principal motivo de permanencia, muy por encima de la seguridad laboral (25%) y de la remuneración y beneficios (22%).