Sueldo para entrar, bienestar para quedarse: qué priorizan los trabajadores argentinos en 2026

Resumen para apurados
- El informe Workmonitor 2026 de Randstad revela que el 87% de los trabajadores argentinos prioriza el sueldo para aceptar un empleo, pero el 44% valora más el bienestar para quedarse.
- El estudio analizó a empleados de 35 países. En Argentina, el 36% renunció por falta de equilibrio personal, mientras que la flexibilidad horaria se consolidó como exigencia clave.
- Las empresas deben ofrecer autonomía y bienestar integral. No adaptar estas condiciones dificultará la retención de talento en un mercado laboral regional cada vez más exigente.
La remuneración volvió a convertirse en el principal factor de atracción laboral para los trabajadores argentinos, aunque el equilibrio entre vida personal y trabajo sigue siendo la razón más importante para permanecer en un empleo. Así lo revela el último informe de Randstad, que analizó las expectativas y comportamientos laborales en 35 países, incluida la Argentina.
De acuerdo al estudio Workmonitor 2026, el 87% de los trabajadores argentinos considera que el salario es el principal driver al momento de evaluar una propuesta laboral, seis puntos por encima del promedio global, que se ubica en el 81%.
A nivel regional, la tendencia se repite en Chile, México y Uruguay, donde el indicador alcanza el 88% en los tres casos, consolidando un escenario en el que el factor económico vuelve a ocupar un rol central en las decisiones vinculadas al empleo.
El bienestar gana terreno en la permanencia laboral
Sin embargo, cuando se analiza qué factores impulsan a las personas a quedarse en un trabajo, el bienestar supera ampliamente a la cuestión salarial. En Argentina, el 44% de los trabajadores señaló que el equilibrio entre vida laboral y personal es el principal motivo de permanencia, muy por encima de la seguridad laboral (25%) y de la remuneración y beneficios (22%).
A nivel global, la tendencia es similar: el 46% de los trabajadores prioriza el balance entre vida y trabajo como principal razón para continuar en una organización.
En la región, Chile lidera este indicador con el 47%, seguido por México (45%) y Uruguay (42%), todos muy por encima de las menciones relacionadas con el salario como factor de retención.
Flexibilidad y autonomía, claves para atraer talento
El informe también muestra que las condiciones de flexibilidad tienen cada vez más peso en las decisiones laborales. En Argentina:
El 36% no aceptaría un empleo sin flexibilidad respecto del lugar de trabajo.
El 40% rechazaría una propuesta sin flexibilidad horaria.
Aunque estos números se ubican levemente por debajo del promedio global —43% en ambos casos— reflejan que la flexibilidad dejó de ser un beneficio adicional para convertirse en una expectativa concreta de los trabajadores.
En comparación regional, Chile presenta cifras similares, mientras que México se alinea prácticamente con los valores globales. Uruguay, en cambio, registra menores niveles de exigencia respecto de la flexibilidad laboral.
Renuncias por falta de equilibrio personal
El Workmonitor 2026 también revela que el 36% de los trabajadores argentinos aseguró haber renunciado a empleos que no se ajustaban a su vida personal. Además, el 20% afirmó haber dejado un trabajo por no contar con suficiente independencia para desempeñarse bajo sus propios términos.
Para Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, las empresas enfrentan hoy el desafío de construir propuestas de valor más integrales.
“La posibilidad de ofrecer flexibilidad, bienestar y autonomía dejó de ser un diferencial para convertirse en una condición cada vez más relevante para atraer, comprometer y retener talento”, sostuvo la ejecutiva.
Seguridad laboral y salario: cómo se posiciona Argentina
En materia de seguridad laboral, Uruguay registra el nivel más alto de la región con el 28% de las menciones, seguido por Argentina con el 25%, Chile con el 20% y México con el 12%.
Por otra parte, la remuneración y los beneficios como factor de permanencia adquieren mayor relevancia en México, donde alcanzan el 31%, mientras que en Chile representan el 24%, en Argentina el 22% y en Uruguay el 21%.
Qué es el Randstad Workmonitor
El Workmonitor es un estudio que Randstad realiza desde 2003 para relevar expectativas, estados de ánimo y comportamientos de trabajadores y empleadores en distintos mercados del mundo.
La edición 2026 incluyó encuestas a 26.824 trabajadores de entre 18 y 67 años en 35 países, además de 1.225 empleadores. En Argentina participaron 752 trabajadores relevados por la firma de investigación Evalueserve.