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Cristiano Ronaldo volvió a quedarse sin título: Al-Nassr perdió la final asiática ante Gamba Osaka

El equipo saudí cayó 1-0 como local en la definición de la AFC Champions League Two y Cristiano Ronaldo desperdició varias chances claras para empatar el partido.

Cristiano Ronaldo, decepcionado tras perder otra final asiática. Cristiano Ronaldo, decepcionado tras perder otra final asiática.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo cayó 1-0 ante Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League Two en Riad, prolongando la sequía de títulos oficiales del astro en Arabia Saudita.
  • El gol de Deniz Hümmet a los 32 minutos y la solvencia del arquero Rui Araki neutralizaron el dominio del equipo saudí, que desperdició varias chances claras de gol durante el partido.
  • Esta derrota representa un duro revés para el proyecto deportivo de Al-Nassr y aumenta la presión sobre Ronaldo, quien aún no logra coronarse en competencias oficiales con el club.
Resumen generado con IA

Cristiano Ronaldo volvió a sufrir un duro golpe en Arabia Saudita. El Al-Nassr perdió 1-0 frente al Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League Two y el astro portugués continúa sin poder conquistar un título oficial con el club saudí.

La definición, disputada en Riad, tuvo un desarrollo inesperado. Aunque Al-Nassr dominó ampliamente la posesión y generó las situaciones más claras del encuentro, el equipo japonés golpeó en el momento justo y luego resistió con orden defensivo hasta el final.

El único gol del partido llegó a los 32 minutos por intermedio de Deniz Hümmet. El delantero aprovechó un rápido contraataque y definió de derecha ante la salida del arquero local. La jugada generó suspenso debido a una extensa revisión del VAR por una posible posición adelantada, pero finalmente el tanto fue convalidado.

A partir de allí, el conjunto saudí monopolizó la pelota, aunque nunca logró traducir ese dominio en eficacia. Abdulrahman Ghareeb y Íñigo Martínez tuvieron oportunidades claras que fueron neutralizadas por el arquero japonés Rui Araki, una de las grandes figuras de la noche.

Cristiano también contó con sus chances, pero estuvo lejos de su mejor versión. A los 23 minutos falló un remate dentro del área y, ya en el inicio del segundo tiempo, desperdició un cabezazo que salió desviado cuando tenía el empate al alcance. La desesperación del equipo saudí fue creciendo con el correr de los minutos.

Otro que estuvo cerca de cambiar la historia fue Joao Félix, quien a los 76 minutos sacó un disparo que se estrelló en la base del poste derecho.

En el tramo final, el partido se volvió más friccionado y cargado de tensión. El árbitro adicionó seis minutos, pero Gamba Osaka resistió cada intento del local y terminó celebrando un triunfo histórico en territorio saudí.

Con esta conquista, el club japonés alcanzó su segundo título internacional tras la Champions asiática obtenida en 2008. Del otro lado, Al-Nassr volvió a quedarse con las manos vacías y Cristiano Ronaldo sumó otra frustración desde su llegada al fútbol saudí, donde todavía no logró levantar un trofeo oficial.

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