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Messi llegó a los 901 goles: ¿a cuánto quedó de Cristiano Ronaldo?

El capitán del Inter Miami volvió a convertir en la MLS y sigue achicando la distancia con el portugués, máximo goleador histórico del fútbol mundial.

Lionel Messi anotó el gol 901. Lionel Messi anotó el gol 901.
Hace 21 Min

Lionel Messi sigue escribiendo su historia a puro gol. A horas de sumarse a la Selección para la doble fecha de amistosos de marzo, el rosarino alcanzó los 901 tantos en su carrera profesional y continúa en la persecución del récord que ostenta Cristiano Ronaldo.

El capitán de Inter Miami, que había llegado a los 900 goles frente a Nashville por los octavos de final de la Concachampions, volvió a inflar la red en la MLS. Esta vez fue ante New York City, en un partido en el que su equipo necesitaba reaccionar.

A los 16 minutos del segundo tiempo, Messi se hizo cargo de un tiro libre que, tras desviarse en la barrera, terminó en el fondo del arco para marcar el 2-2 parcial de “Las Garzas” en condición de visitante. Un gol con algo de fortuna, pero que vuelve a ratificar su vigencia y su capacidad para aparecer en momentos clave.

Con este nuevo tanto, Messi quedó a 64 goles de Cristiano Ronaldo, quien lidera la tabla de máximos goleadores históricos con 965 conquistas. La diferencia sigue siendo considerable, pero el argentino mantiene un ritmo que le permite seguir soñando con alcanzar esa marca.

En medio de este presente, el foco de Messi también está puesto en la Selección, con la que volverá a encontrarse en las próximas horas. Mientras tanto, cada partido suma un nuevo capítulo en una carrera que parece no tener techo.

La pelea por ser el máximo goleador de la historia sigue abierta. Y Messi, a sus 36 años, no deja de dar señales de que todavía tiene mucho por decir.

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