Messi llegó a los 901 goles: ¿a cuánto quedó de Cristiano Ronaldo?

A los 16 minutos del segundo tiempo, Messi se hizo cargo de un tiro libre que, tras desviarse en la barrera, terminó en el fondo del arco para marcar el 2-2 parcial de “Las Garzas” en condición de visitante. Un gol con algo de fortuna, pero que vuelve a ratificar su vigencia y su capacidad para aparecer en momentos clave.