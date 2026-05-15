Cambio climático, humedad y riesgo: ¿cuánto calor hará en los partidos de Argentina?

La selección argentina no quedó al margen de ese escenario. De hecho, uno de sus partidos de la fase de grupos aparece entre los más comprometidos de toda la competencia. El duelo frente a Austria, programado para el 22 de junio en Dallas, tiene un 100% de probabilidades de superar el umbral de seguridad térmica fijado por FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas. Y no solo eso: también presenta más de un 20% de chances de atravesar niveles considerados directamente peligrosos para la práctica deportiva.