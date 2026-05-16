Boca vs. Cruzeiro: el "11" que prepara Úbeda para jugar un partido decisivo en la Copa Libertadores

Resumen para apurados
- Claudio Úbeda define el equipo de Boca para enfrentar a Cruzeiro este martes por Copa Libertadores, tras la eliminación ante Huracán, buscando asegurar su pase a octavos de final.
- Ante la sanción de Ascacíbar y molestias de Giménez, el DT ensaya con Braida de lateral, Belmonte en el medio y Romero en ataque. Además, Cavani y Palacios volvieron a entrenar.
- El encuentro es considerado una final para el ciclo de Úbeda. Un resultado positivo es vital para recuperar la estabilidad anímica y garantizar la continuidad en el plano internacional.
La eliminación frente a Huracán dejó a Boca golpeado desde lo anímico y también obligado a reaccionar rápido. Por eso, el partido frente a Cruzeiro pasó a tener clima de final para el equipo de Claudio Úbeda, que necesita un buen resultado para seguir con chances concretas de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.
Con ese panorama, el entrenador comenzó a ensayar variantes importantes en el equipo titular, tanto en defensa como en el mediocampo y el ataque. La principal novedad aparece en el lateral derecho: Malcom Braida sería utilizado en una posición poco habitual, buscando una salida más limpia y mayor profundidad ofensiva que la que venían ofreciendo Marcelo Weigandt y Juan Barinaga.
La apuesta de Úbeda apunta a un Boca con más dinámica y capacidad para asociarse por las bandas, algo que el equipo perdió en los últimos encuentros. Braida, acostumbrado a jugar más adelantado, podría convertirse en una pieza clave para romper líneas y generar superioridad en ataque.
En el mediocampo también habrá modificaciones obligadas. La suspensión de Santiago Ascacíbar abrió una vacante que sería ocupada por Tomás Belmonte. El ex Lanús le habría ganado la pulseada a Ander Herrera, que recién atraviesa la etapa final de recuperación de una lesión y todavía no está al ciento por ciento desde lo físico.
La otra gran incógnita estaba en la ofensiva. Milton Giménez arrastra molestias físicas y eso le abriría la puerta a Ángel Romero para acompañar a Miguel Merentiel. El paraguayo llega fortalecido luego de marcar en el último encuentro y aparece como una alternativa con más movilidad y experiencia para un duelo de alta tensión.
Mientras tanto, Boca recibió dos noticias positivas en medio del contexto adverso. Tanto Edinson Cavani como Carlos Palacios ya volvieron a participar de los ensayos futbolísticos junto al resto del plantel. De todos modos, el cuerpo técnico todavía mantiene cautela y sus presencias en la convocatoria para el choque del martes aún no están aseguradas.
La idea de Úbeda parece clara: recuperar solidez defensiva, tener más circulación de pelota y encontrar mayor eficacia ofensiva en un partido que puede marcar el rumbo del semestre. Después del duro golpe sufrido en el torneo local, Boca sabe que necesita una respuesta inmediata para sostenerse con vida en el máximo torneo continental.