Boca vs. Cruzeiro: el "11" que prepara Úbeda para jugar un partido decisivo en la Copa Libertadores

En el mediocampo también habrá modificaciones obligadas. La suspensión de Santiago Ascacíbar abrió una vacante que sería ocupada por Tomás Belmonte. El ex Lanús le habría ganado la pulseada a Ander Herrera, que recién atraviesa la etapa final de recuperación de una lesión y todavía no está al ciento por ciento desde lo físico.