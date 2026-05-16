Real Madrid: Arbeloa intentó bajar la tensión con Mbappé y elogió a Mourinho

Resumen para apurados
- Álvaro Arbeloa buscó mitigar la tensión con Kylian Mbappé en Madrid, tras la polémica por su suplencia, mientras elogió un posible retorno de José Mourinho al equipo merengue.
- Mbappé se sintió relegado tras ser suplente de Mastantuono y Vinícius. El DT negó conflictos, justificó la decisión por razones físicas y reveló una charla privada de reconciliación.
- Las declaraciones sobre Mourinho y el balance de su ciclo sugieren una inminente transición en el banco del Madrid, generando incertidumbre sobre la conducción técnica a futuro.
El clima en el Real Madrid atraviesa días agitados y Álvaro Arbeloa intentó apagar el incendio mediático con una conferencia de prensa que dejó varias frases fuertes. El entrenador habló sobre su tensa relación con Kylian Mbappé, negó haberlo considerado el “cuarto delantero” del plantel y, además, sorprendió con un guiño al posible regreso de José Mourinho.
La polémica se había desatado luego de que Mbappé asegurara públicamente que el DT lo ubicaba detrás de Franco Mastantuono, Vinícius Júnior y Gonzalo García dentro de la consideración ofensiva del equipo. Las declaraciones generaron revuelo inmediato en España y alimentaron versiones sobre un vestuario dividido.
Lejos de profundizar el conflicto, Arbeloa buscó bajarle el tono al episodio y hasta valoró el enojo del delantero francés. “Sé que Kylian no estaba contento el otro día, y me gusta. No comprendería que no quisiera jugar con el Madrid”, afirmó el entrenador.
El DT también reveló que mantuvo una charla privada con Mbappé minutos antes de la conferencia. “Ahora acabo de verlo, cuando subía para aquí, y ya le he dicho que estuviese tranquilo, que ya me encargaba yo”, explicó, intentando transmitir calma en medio del revuelo.
Según Arbeloa, la suplencia del atacante estuvo relacionada únicamente con cuestiones físicas luego de una lesión reciente. Además, negó haberlo catalogado como la cuarta opción ofensiva y aseguró que todo se trató de un “malentendido”.
Sin embargo, una de las frases que más impacto generó no estuvo vinculada a Mbappé, sino a Mourinho. Consultado sobre los rumores que sitúan nuevamente al entrenador portugués en el banco del Santiago Bernabéu, Arbeloa respondió con admiración absoluta hacia quien fue su técnico entre 2010 y 2013.
“Siento que es el número uno”, expresó el español, utilizando una frase típicamente asociada al sentido de pertenencia dentro de un grupo.
Pero no se quedó ahí. Cuando le preguntaron directamente sobre un eventual regreso del portugués, Arbeloa fue todavía más contundente: “Si está aquí la temporada que viene, estaré muy feliz de verle de vuelta en casa”, reflexionó.
Las declaraciones rápidamente dispararon nuevas especulaciones sobre el futuro del banco “merengue”. Sobre todo porque el propio entrenador dejó una frase que sonó a balance final de gestión. “Estos cuatro meses han sido un aprendizaje enorme”, indicó.
Con ese escenario, el presente del Real Madrid parece moverse entre tensiones internas, rumores de cambios profundos y la incertidumbre sobre quién conducirá al equipo en la próxima temporada. Mientras tanto, Arbeloa intenta sostener la calma en un vestuario que, según él mismo aseguró, todavía no está “fuera de control”.