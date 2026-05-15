“Detrás de Mastantuono”: la explosiva frase de Kylian Mbappé que sacudió a Real Madrid

“Estoy bien. No he jugado porque Arbeloa me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo”, aseguró el francés en la zona mixta. La frase cayó como una bomba en medio del clima caliente que atraviesa el Merengue después de una temporada sin títulos y varios conflictos internos dentro del vestuario.