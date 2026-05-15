“Detrás de Mastantuono”: la explosiva frase de Kylian Mbappé que sacudió a Real Madrid

Resumen para apurados
- Mbappé desató una crisis en Real Madrid al afirmar tras el duelo ante Oviedo que el DT Arbeloa lo considera el cuarto delantero, situándolo detrás del juvenil Franco Mastantuono.
- El entrenador Álvaro Arbeloa desmintió los dichos, atribuyéndolos a un malentendido y aclarando que la suplencia del francés se debe estrictamente a su reciente recuperación física.
- El cruce expone la tensión interna en el club y consolida a Mastantuono como pieza clave de futuro, mientras Mbappé enfrenta críticas y silbidos por parte de la afición madridista.
Kylian Mbappé volvió a quedar en el centro de la escena en el Real Madrid y desató una nueva polémica interna con una frase que involucró directamente a Franco Mastantuono. El delantero francés habló tras la victoria 2-0 frente al Oviedo y sorprendió con una declaración que rápidamente explotó en redes sociales.
“Estoy bien. No he jugado porque Arbeloa me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo”, aseguró el francés en la zona mixta. La frase cayó como una bomba en medio del clima caliente que atraviesa el Merengue después de una temporada sin títulos y varios conflictos internos dentro del vestuario.
Mbappé incluso intentó bajarle tensión al asunto y remarcó que respetaba la decisión del entrenador. “Lo acepto. Es su decisión, siempre hay que respetar la decisión de un míster”, agregó el delantero, que viene de perder protagonismo tras varias semanas fuera de las canchas por lesión.
La respuesta de Arbeloa que aumentó la confusión
Sin embargo, apenas algunos minutos después, Álvaro Arbeloa salió públicamente a desmentir por completo las palabras del francés y alimentó todavía más el escándalo.
“Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros. No sé qué decirte... ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien”, respondió el entrenador en conferencia de prensa cuando le consultaron por los dichos de Mbappé.
El DT también explicó los motivos futbolísticos por los que decidió no darle la titularidad al francés. “Hace cuatro días no podía ni ir al banco. Hoy no debía empezar”, sostuvo Arbeloa, dejando en claro que la decisión estuvo vinculada exclusivamente a su recuperación física.
Mastantuono, otra vez en el centro de la escena
La situación volvió a colocar a Franco Mastantuono como uno de los nombres más mencionados dentro del Real Madrid. El juvenil argentino atraviesa semanas de enorme exposición mediática y ya aparece como una de las grandes apuestas del club para el futuro inmediato.
Mientras tanto, Mbappé continúa bajo presión por parte de los hinchas madridistas. En las últimas semanas fue cuestionado por sus apariciones públicas junto a su pareja, la actriz Ester Expósito, durante su recuperación. Incluso, en el partido ante Oviedo recibió silbidos de buena parte del estadio cuando ingresó desde el banco.