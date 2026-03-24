Inter Miami va por otro golpe de mercado: quiere a Bernardo Silva para acompañar a Messi

Inter Miami no se conforma. Después del impacto que generó la temprana eliminación en la Concachampions, el club de Florida ya proyecta el próximo paso: volver a sacudir el mercado con un nombre de peso para potenciar el equipo que lidera Lionel Messi.
En ese contexto, aparece un objetivo tan ambicioso como concreto: Bernardo Silva. El mediocampista portugués del Manchester City es el jugador que seduce a la dirigencia encabezada por David Beckham, que busca sumar talento de élite para reforzar un plantel que ya cuenta con varias figuras internacionales.
La posibilidad no parece descabellada. Silva atraviesa su octava temporada en el City y, con 31 años, todo indica que su etapa en el club inglés se acerca a su final. Su contrato vence en junio de 2026 y, según distintos reportes, no habría intenciones de renovación, lo que abre la puerta a una salida en el corto plazo.
En ese escenario, Inter Miami se posiciona como un destino atractivo. La presencia de Messi, el proyecto deportivo y el impacto global de la MLS funcionan como argumentos de peso para tentar al portugués, que ha sido pieza clave en uno de los ciclos más exitosos del fútbol europeo reciente, con 17 títulos bajo la conducción de Pep Guardiola.
El plan de Beckham es claro: avanzar en las gestiones para convencer a Silva de dar el salto a Estados Unidos y convertirse en una nueva figura del equipo. La idea es sumar calidad y creatividad en el mediocampo, un sector clave para potenciar el funcionamiento colectivo y maximizar el rendimiento del capitán argentino.
Sin embargo, la operación no será sencilla. Inter Miami no está solo en la carrera. Clubes como Barcelona, Juventus y Galatasaray también siguen de cerca la situación del futbolista, lo que anticipa una disputa fuerte por su futuro.
Además, el contexto del mercado internacional también empuja. La MLS vive un momento de expansión y competencia creciente, con franquicias que apuestan fuerte por nombres de jerarquía. En ese escenario, Inter Miami busca mantenerse como el principal foco de atracción.
Por ahora, todo está en etapa de intención, pero el mensaje es claro: tras haber revolucionado el fútbol estadounidense con la llegada de Messi, el club de Florida quiere seguir construyendo un equipo de estrellas. Y Bernardo Silva aparece como el próximo gran objetivo.